Frankrijk breidt lijst met rode coronaregio's uit

De Franse autoriteiten hebben zeven nieuwe departementen uitgeroepen tot rode zone in de corona-epidemie, waaronder het aan België grenzende Département du Nord.

In Frankrijk zijn zondag zeven nieuwe departementen toegevoegd aan de lijst met rode coronazones. Dat brengt het totaal aantal departementen waar COVID-19 'actief circuleert' nu al op 28. Ook het Département du Nord, dat aan België grenst, kreeg de kleurcode rood.

Behalve het Noorderdepartement kregen ook Bas-Rhin, Seine-Maritime, Côte-d'Or, de twee departementen van Corsica in de Middellandse Zee en het overzeese departement Réunion code rood. Rijsel en omgeving, Rouen, Le Havre, Straatsburg en Dijon worden rode steden.

België

Ook Buitenlandse Zaken in België heeft al verschillende Franse departementen de kleurcode rood gegeven, wat wil zeggen dat Belgen er niet naartoe mogen reizen. Vooralsnog prijkt op dat lijstje geen enkele departement dat aan België grenst.

Van de 102 departementen in Frankrijk zijn er 28 uitgeroepen tot rode zone in de coronacrisis.

Dat betekent dat nu al 28 van de 102 Franse departementen de hoogste waarschuwing gekregen hebben. De beslissing om de rode zondes uit te breiden zou niet meteen een impact hebben op de Ronde van Frankrijk die sinds een week door het land trekt. De wedstrijd eindigt normaal op 20 september in Parijs.

Lokale gegevens

Parijs en Bouches-du-Rhône werden op 14 augustus als eerste opgeschaald, vanwege de intensiever geworden verspreiding van het virus. Concreet betekent een rode zone in Frankrijk dat de plaatselijke autoriteiten over meer mogelijkheden beschikken om maatregelen te nemen, in functie van 'de lokale epidemiologische gegevens'.