Frankrijk en Italië bestoken elkaar opnieuw

De Franse regering spoort Rome aan zich bezig te houden met de problemen van Italië. De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio bekritiseert de 'afbraak van sociale en burgerrechten' door Parijs.

Waar gaat het naartoe met de relaties tussen Frankrijk en Italië? Die vraag brandt vrijdag op vele lippen. De tweede en de derde economie van de eurozone zijn in de ergste diplomatieke crisis in decennia verzeild geraakt.

Het al maanden sluimerende conflict ging donderdag naar een climax toen de Franse regering besliste voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog haar ambassadeur uit Rome terug te roepen. De demarche drong zich volgens Parijs op omdat 'Frankrijk al maanden het doelwit vormt van beschuldigingen, ongefundeerde aanvallen en buitenissige verklaringen' door Italiaanse regeringsleden.

Vooral de Italiaanse vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini schoten sinds het aantreden van hun regering in juni vorig jaar geregeld met scherp op de Franse president, Emmanuel Macron, en zijn beleidsploeg. Of het nu ging om het migratiebeleid, de relaties tussen Frankrijk en Afrika, de pro-Europese standpunten van Macron, de begroting, de geplande hst-lijn van Turijn naar Lyon of de openlijke steun van Di Maio en Salvini aan de Franse gele hesjes.

Gele hesjes

Voor Parijs was de maat vol nadat Di Maio begin deze week in Frankrijk een bezoek gebracht had aan een vertegenwoordiging van de 'gilets jaunes'. Dat maakte de Franse minister van Europese Zaken, Nathalie Loiseau, vrijdag nog eens duidelijk.

'Een lid van een buitenlandse regering kwam in Frankrijk zijn steun uitspreken voor iemand die opgeroepen heeft tot een burgeroorlog, tot de omverwerping van de president en tot de installatie van een militaire regering. Dat was nog nooit gebeurd', stelde ze, verwijzend naar uitspraken eind vorig jaar van een van de woordvoerders van de Franse gelehesjesbeweging.

Loiseau weersprak dat Frankrijk de zaak 'dramatiseert'. 'We wilden Italië duidelijk maken dat de speeltijd voorbij is. Er was sprake van ongepaste inmenging, van vijandige gestes door Italiaanse regeringsleden', stelde ze.

De Franse minister riep Di Maio en Salvini op zich bezig te houden met de belangen van de Italianen. 'Italië zit in een recessie, verkeert in moeilijkheden. En dat zeg ik niet met leedvermaak want Italië is een belangrijke partner van Frankrijk.' Aan de bilaterale handel hangt elk jaar een prijskaartje van zowat 77 miljard euro.

Open brief

De diplomatieke spanningen zetten Di Maio er vrijdag toe aan een open brief te schrijven in de Franse krant Le Monde. Daarin steekt hij aanvankelijk de loftrompet over de buren. 'Frankrijk is een bevriend land, geen vijand, en het is wereldwijd een referentiepunt als het gaat om de verwerving van sociale en burgerrechten', stak hij van wal.

'Als minister van Economische Ontwikkeling, Werk en Sociaal beleid heb ik Frankrijk en zijn welvaartssysteem altijd als een poolster van Europese sociale rechten beschouwd', ging hij voort. 'Maar ik ben niet verbaasd dat het Franse volk zich ongerust toont over de afbraak van een deel van die rechten', voegde hij er meteen aan toe.

Hij verweet achtereenvolgende Franse regeringen de koopkracht aangetast te hebben en de levensomstandigheden van de bevolking verslechterd te hebben door 'ultraliberale recepten toe te passen'. Thema's die de gele hesjes volgens Di Maio drijven.

'Het gaat om onderwerpen die de klassieke opdeling tussen linkse en rechtse politieke partijen overstijgen. De burger en zijn noden moeten altijd centraal staan. Precies daarom wilde ik de gele hesjes ontmoeten', luidde het nog.

Hst-lijn naar Lyon

Di Maio lijkt ook niet van plan in te binden in een van de dossiers die de animositeit tussen Frankrijk en Italië veroorzaken: de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon. Voor dat 270 kilometer lange project had de vorige Italiaanse regering groen licht gegeven.

Maar de Vijfsterrenbeweging is faliekant tegen. Volgens de anti-establishmentpartij is het project veel te duur. 'Het geld kan beter gebruikt worden voor de aanleg van een hst-lijn tussen Rome en Pescara en voor een verbetering van de veiligheid op autosnelwegen in Italië', luidt het.