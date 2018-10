Frankrijk heeft nieuwe minister van Binnenlandse Zaken

De langverwachte regeringsherschikking in Frankrijk is rond. Christophe Castaner wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Hij was tot nog toe bevoegd voor de relaties tussen de regering en het parlement.

Castaner vervangt de gezaghebbende Gérard Collomb, die werd gezien als de politieke mentor van Macron. Collomb vertrok begin oktober omdat hij burgemeester van Lyon wil worden, maar het afscheid gebeurde in volle turbulentie voor de regering-Macron. Deze zomer was namelijk ook al de populaire minister van Leefmilieu, Nicolas Hulot , vertrokken omdat hij het klimaatbeleid van Macron ondermaats vindt.

De portefeuille van Binnenlandse Zaken is een zware bevoegdheid in Frankrijk, dat getraumatiseerd is door de aanslagen bij Charlie Hebdo, in Parijs en in Nice.