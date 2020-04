Frankrijk krijgt 'groene' en 'rode' departementen

Vanaf 11 mei versoepelt Frankrijk de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Groene departementen, met weinig besmettingen, kunnen sneller gaan dan rode departementen, waar het virus nog stevig woedt.

De Franse premier Édouard Philippe gaf de Franse parlementsleden de primeur. Slechts 75 van de 577 parlementsleden konden fysiek aanwezig zijn toen hij dinsdagnamiddag het Franse exitplan ontvouwde.

Philippe benadrukte dat de genomen maatregelen uniek waren. 'De vrijheden van de burger werden nooit eerder zo sterk beperkt, zelfs niet tijdens de oorlog of tijdens de bezetting', stelde hij. Maar volgens de premier bleken de genomen maatregelen efficiënt. 'Volgens medische studies hebben we op die manier 32.000 overlijdens voorkomen.'

Drie strategische lijnen

Om de maatregelen voorzichtig af te bouwen volgt de Franse regering een strategie met drie strategische lijnen. 'In de eerste plaats moeten we leren leven met het virus. Het kan plots verdwijnen of er kan snel een vaccin of een behandeling tegen Covid-19 komen, maar je kan geen beleid bouwen op die onzekerheden', zei Philippe.

Vervolgens is er het probleem van de heropflakkering, de tweede golf. 'Ons ziekenhuiswezen heeft standgehouden onder hoge druk, maar een tweede golf is en blijft een serieus risico. We moeten alles doen om te voorkomen dat die er komt.'

Ten slotte is er de vaststelling dat het virus zich niet op een gelijke manier over het Franse grondgebied heeft verspreid. 'We hebben een nationale strategie. Die zal op lokale basis worden uitgewerkt in nauw contact met de burgemeesters en de prefecten.'

Beschermen, testen, isoleren

Als de teugels op 11 mei gevierd worden, staan drie principes centraal: beschermen, testen en isoleren. Bij de bescherming spelen de mondmaskers 'voor het grote publiek' een rol. Philippe wees erop dat de houding van de wetenschappers over mondmaskers voor iedereen sterk is geëvolueerd.

Hij benadrukte dat de gebruikelijke maatregelen van het fysiek afstand houden en de persoonlijke hygiëne belangrijk blijven. Volgens de premier zullen de maskers voldoende aanwezig zijn op 11 mei. 'Het wordt een oefening om te garanderen dat de ene niet te veel maskers heeft en de andere te weinig.'

Vanaf 30 april komt er een internetplatform bij de Franse post waar lokale besturen maskers kunnen aanvragen. Apotheken en grootwarenhuizen mogen wegwerpmaskers verkopen.

Testen worden cruciaal. Wekelijks worden 700.000 testen afgenomen om te voorkomen dat de verspreiding van het virus na de versoepeling doorgaat. Wie positief test, moet verplicht in afzondering. 'Dat is geen straf, het is bedoeld om de ketting van de besmetting te verbreken', benadrukte Philippe. De premier zei verder dat de speciale app 'StopCovid' nog niet klaar was. Hij beloofde een apart debat als de de traceerapp effectief beschikbaar is.

Kleuterscholen

De versoepeling loopt over drie weken van 11 mei tot 2 juni. Dan volgt een evaluatie. De departementen krijgen ook een kleur: rood waar te veel besmetting is, groen waar de toestand beter is. Vanaf donderdag komt er dagelijks een kaart die aangeeft welk departement in welke fase zit. Op 7 mei wordt nog bekeken of de voorwaarden om de versoepeling toe te passen gehaald worden.

De scholen starten geleidelijk en op basis van vrijwilligheid op. Eerst de kleuterscholen en de basisscholen. Pas later volgen de middelbare scholen.

Schermvullende weergave De Franse premier Édouard Philippe lichtte dinsdag het Franse exitplan toe voor een een beperkt aantal afgevaardigden. ©EPA

Ook de bedrijven starten opnieuw op, met respect voor het bewaren van de afstand en verplichte mondmaskers voor het personeel. Thuiswerk blijft de norm. Philippe deed een oproep om glijdende werkuren in te voeren om zo een ochtend- en avondspits te vermijden.

De handelszaken en markten mogen weer openen, tenzij de prefect oordeelt dat dat te gevaarlijk is. Grote winkelcentra mogen de deuren niet openen om te voorkomen dat de toeloop te groot wordt.

Op het openbaar vervoer wordt het dragen van een mondmasker verplicht. In metro, tram en bus mag slechts één zetel op de twee bezet worden. Voor interregionaal verkeer met tgv of bus gelden nog altijd beperkingen. Er is een verplichte registratie noodzakelijk. Een weekendje naar zee behoort niet tot de mogelijkheden.

Sport

Individueel worden sommige regels soepeler. Mensen mogen weer individueel sporten en zich verder dan de huidige 1 kilometer van hun woonplaats begeven. Rondrijden met de wagen mag in een straal van 100 kilometer, maar binnen de grenzen van het eigen departement. De stranden blijven dicht, al zeker tot 1 juni.

Alle sportevenementen worden tot 1 september geschrapt in Frankrijk. Desondanks zou de Ronde van Frankrijk eind augustus al van start kunnen gaan.

Alle sportmanifestaties worden geschrapt tot september. Er wordt in Frankrijk dus niet gevoetbald in de zomermaanden. Maar de Ronde van Frankrijk zou eind augustus wel van start kunnen gaan. 'Wel kan het zijn dat de eerste dagen slechts een beperkt aantal toeschouwers aanwezig kan zijn', luidt het in Franse regeringskringen.

De oppositiepartijen waren ontstemd omdat slechts een kort debat toegestaan werd en er nadien onmiddellijk gestemd werd. De premier had overigens de strategie niet voor het parlement uit de doeken moeten doen. Door de 'medische noodtoestand' kan de regering zelf beslissingen nemen.