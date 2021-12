Frankrijk mikt op 15 januari voor invoering vaccinatiepas

Frankrijk zet een turbo op de vaccinatiecampagne. Vanaf dinsdag kunnen Fransen zich drie maanden na hun tweede spuit aanbieden voor een oppepprik. Als de regering haar zin krijgt, gaat het sociale leven voor niet-geprikten vanaf 15 januari op slot.

Vanop zijn vakantieadres in het Fort de Brégançon had president Emmanuel Macron zijn ministers en corona-experts maandag via videoconferentie opgetrommeld voor een overleg over de coronasituatie. Die oogt verre van rooskleurig. Zaterdag waren meer dan 100.000 besmettingen in 24 uur geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie in 2020 lag dat aantal nooit zo hoog.

De druk op de ziekenhuizen groeit zienderogen. 'De situatie is er erg gespannen', zei premier Jean Castex maandagavond. De omikronvariant zou deze week dominant worden in Frankrijk.

Vaccinatie

Ingrepen drongen zich op in een poging de opmars van omikron af te remmen. Van een lockdown, zoals in Nederland, of de sluiting van bepaalde sectoren, zoals de culturele wereld in ons land, is voorlopig geen sprake in de tweede economie van de eurozone, maakte Castex duidelijk.

Vaccinatie blijft centraal staan in onze coronastrategie. Een inenting biedt de beste bescherming. Jean Castex Franse premier

Frankrijk trekt voluit de kaart van de vaccinatie. 'Die blijft centraal staan in onze coronastrategie. Een inenting biedt de beste bescherming. We gaan er alles aan doen om de campagne nog te versnellen.'

Vanaf dinsdag mogen Fransen zich drie maanden na hun tweede coronaprik aanbieden voor een herhalingsspuit. Tot nu hanteerde Parijs een interval van vijf maanden. Ook kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen een prik krijgen.

Sociale leven

Om vaccintwijfeleraas en -weigeraars alsnog te overtuigen zich te laten prikken maakt de regering vaart met de introductie van een vaccinatiepas. Als het parlement zijn fiat geeft, is de toegang tot de horeca, culturele instellingen, sportfaciliteiten en openbaar vervoer over lange afstand vanaf 15 januari voorbehouden voor geprikten. Een negatieve test of een bewijs van een recente genezing zullen niet meer volstaan voor deelname aan het sociale leven.

Vanaf maandag is telewerk drie dagen per week verplicht.

Castex kondigde nog andere verstrengingen aan. Vanaf maandag is telewerk drie dagen per week verplicht. Tot grote evenementen wordt de komende drie weken minder publiek toegelaten. De consumptie van drank en eten is verboden in culturele instellingen en op vervoer over lange afstand. Mondmaskers zijn in stadscentra ook in de buitenlucht weer verplicht.