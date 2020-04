Frankrijk opgeschrikt door terreurdaad

In volle lockdown wordt Frankrijk opgeschrikt door een terroristische aanval in het departement Drôme. Twee mensen werden gedood, minstens zeven anderen raakten gewond.

De dader is een Soedanese asielzoeker van 33 jaar uit de buurt van Romans-sur-Isère. Hij zou ‘God is groot’ (Allahu akbar) in het Arabisch hebben geroepen. De Franse antiterrorisme-instantie buigt zich over de zaak.