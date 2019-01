Frankrijk roept Italiaanse ambassadrice op het matje

De demarche komt er nadat de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio Frankrijk ervan beschuldigd had 'Afrika te verarmen en de migratiecrisis te verergeren'.

Het zit er bovenarms op tussen Frankrijk en Italië. De Italiaanse ambassadrice in Frankrijk Tereas Castaldo moest maandagavond langsgaan bij minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau.

En het was geen gezellig theekransje. 'De Italiaanse ambassadrice is geconvoceerd na onaanvaardbare en ongefundeerde verklaringen door de Italiaanse autoriteiten', luidde het in Parijs.

De Franse regering verwees naar uitspraken van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Die pleitte afgelopen weekend voor Europese sancties tegen 'landen die het migratiedrama in de Middellandse Zee veroorzaken door die mensen uit Afrika te doen vertrekken'.

'Koloniseren van Afrika'

'Als vandaag mensen Afrika ontvluchten, dan komt dat doordat bepaalde Europese lidstaten, Frankrijk op kop, nooit opgehouden zijn met tientallen Afrikaanse landen te koloniseren', poneerde de leider van de Vijfsterrenbeweging.

'Er zijn tientallen Afrikaanse landen waar Frankrijk een munt drukt, de frank van de kolonies. Met die munt financiert Parijs zijn staatsschuld', ging Di Maio voort. Hij zinspeelde op de CFA-frank, een munteenheid die in 14 West- en Centraal-Afrikaanse landen gebruikt wordt en die tegen een vaste wisselkoers vastgeklikt is aan de euro.

De Italiaanse vicepremier deed er nog een schep bovenop. 'Als Frankrijk geen Afrikaanse kolonies had, want zo moeten we die landen noemen, dan zou het de 15de economie in de wereld zijn. Vandaag draait het land aan de top door wat het in Afrika doet'.

Gespannen relaties

De relaties tussen Frankrijk en Italië zijn erg gespannen sinds de Vijfsterrenbeweging en de Lega in juni vorig jaar aan de macht kwamen in Rome. De ploeg van premier Giuseppe Conte scoorde bij haar aantreden geen al te beste punten in Parijs door de deal over de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon op losse schroeven te zetten.

Rome ergert zich dan weer aan de weigering van Frankrijk om 14 Italianen uit te leveren die in gezocht worden voor terrorisme tijdens de 'loden jaren' 80 van de vorige eeuw. Politieke aanslagen en moorden karakteriseerden die periode.

Gele hesjes

De spanningen liepen eind vorig jaar nog meer op toen de Italiaanse vicepremiers Di Maio en Matteo Salvini zich mengden in het debat over het protest van de gele hesjes in Frankrijk. Beiden spraken hun uitdrukkelijke steun voor de 'gilets jaunes' uit.

De Lega-leider beschuldigde de Franse president Emmanuel Macron ervan 'tegen zijn volk te regeren'. Hij sprak zelfs de hoop uit dat de bewoner van het Elysée snel zou opstappen. 'Des te sneller hij naar huis gaat, des te beter', klonk het.

Italië gebruikte het geleshesjesprotest in Frankrijk bovendien in zijn strijd met de Europese Commissie over de begroting. Rome kreeg eind oktober vorig jaar een onvoldoende van Brussel omdat de ploeg-Conte het tekort dit jaar te fel wilde laten oplopen.

Begrotingstekort

Toen Macron begin december met enkele sociale maatregelen uitpakte om het protest van de boze Franse burgers in de kiem te smoren, waren de Italianen er als de kippen bij om Europa te waarschuwen niet met twee maten te meten. Aan Macrons knieval hing immers ook een flink prijskaartje, waardoor het Franse deficit dit jaar weer over de, voor Europa cruciale, drempel van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gaat.