Frankrijk roept ambassadeur uit Italië terug

De spanningen tussen Parijs en Rome gaan crescendo na een ontmoeting van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio met Franse gele hesjes.

Er lijkt een diplomatiek conflict in de maak tussen de tweede en de derde economie van de eurozone. Frankrijk besliste donderdag zijn ambassadeur uit Italië terug te roepen 'voor overleg'.

'Al verschillende maanden maakt Frankrijk bezwaar tegen herhaalde beschuldigingen, ongefundeerde aanvallen en buitenissige verklaringen van Italiaanse zijde', stelde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

'De Italiaanse acties zijn ongezien sinds het einde van de oorlog. De meest recente inmengingen zijn de zoveelste onaanvaardbare provocatie. Je kan het met elkaar oneens zijn. Maar die meningsverschillen voor electorale doeleinden gebruiken is een brug te ver', verklaarde het Quai d'Orsay.

Volgens woordvoerster Angès von der Mühll kan de campagne voor de Europese verkiezingen 'het respect voor een volk en zijn democratie allerminst rechtvaardigen'. 'De Italiaanse acties leidden tot een ernstige situatie. De vraag dringt zich op wat de bedoelingen van de Italiaanse regering zijn met betrekking tot haar relatie met Frankrijk.'

Gelehesjesbeweging

De Franse demarche kwam er nadat de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio dinsdag naar Frankrijk afgereisd was voor een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de gelehesjesbeweging. 'De wind van verandering waait nu ook aan de andere kant van de Alpen. Ik herhaal: de wind van verandering waait nu ook aan de andere kant van de Alpen', schreef hij op sociale media.

Die actie vormde voor Frankrijk de spreekwoordelijke druppel. De spanningen tussen de buurlanden liepen gestaag op sinds de radicaal-rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging in juni vorig jaar aan de macht kwamen in Rome. De ploeg van premier Giuseppe Conte maakte geen te beste beurt in Parijs door de deal over de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon op losse schroeven te zetten.

Rome ergerde zich dan weer aan de weigering van Frankrijk om 14 Italianen uit te leveren die gezocht worden voor terrorisme tijdens de 'loden jaren' 80 van de vorige eeuw. Politieke aanslagen en moorden karakteriseerden die periode.

Koloniseren

De frictie tussen de twee Europese lidstaten was nog toegenomen toen de Italiaanse vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini zich eind vorig jaar mengden in het debat over het protest van de gele hesjes in Frankrijk. Beiden schaarden ze zich aan de zijde van de 'gilets jaunes'.

Ik hoop dat de Fransen verlost raken van een verschrikkelijke president. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Ook de voorbije weken spaarden Di Maio en Salvini hun kritiek op de Fransen niet. De leider van de Vijfsterrenbeweging haalde zich eind vorige maand de woede van Parijs op de hals door Frankrijk ervan te beschuldigen 'Afrika te verarmen, te koloniseren en de migratiecrisis te verergeren'.

Ook Salvini deed zijn duit in het zakje. 'Ik hoop dat de Fransen verlost raken van een verschrikkelijke president. Op 26 mei hebben ze de kans om hun toekomst, hun lot en hun trots, die slecht vertegenwoordigd wordt door iemand als Emmanuel Macron, weer in handen te nemen', stelde de leider van de Lega op Facebook.

Convocatie

De verklaringen schoten de Franse regering in het verkeerde keelgat. Ruim twee weken geleden ontbood ze de Italiaanse ambassadrice in Parijs om haar ongenoegen kenbaar te maken.