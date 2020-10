Frankrijk schroeft 'gevecht tegen radicale islam' op

In de nasleep van de gruwelmoord op Samuel Paty heeft het Franse gerecht maandag opnieuw diverse huiszoekingen verricht bij 'geradicaliseerde' moslims en islamitische verenigingen. Daarbij werd onder meer een persoon gearresteerd die eerder veroordeeld was voor terreurfeiten, en toegeeft contact gehad te hebben met de dader.

Abdoullakh Anzarov, een 18-jarige jongeman van Tsjetsjeense komaf, onthoofde Paty, een 47-jarige leerkracht geschiedenis, vrijdagmiddag voor een school in de Parijse randgemeente Conflans-Sainte-Honorine. De moord was een vergelding voor de Mohammed-cartoons die Paty in zijn klas had getoond tijdens een les over vrije meningsuiting. Agenten schoten Anzarov daarna dood.