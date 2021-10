Frankrijk verscherpt Belgische grenscontroles tegen migranten

De Franse politie gaat strengere grenscontroles invoeren om tegen te gaan dat migranten via België het land binnenkomen om de overtocht te maken naar Engeland.

Bij een bezoek zaterdag aan Calais en Duinkerke kondigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin aan strenger te zullen optreden tegen migranten die via België het land binnenkomen. Al 17.000 migranten hebben dit jaar met kleine bootjes de overtocht gemaakt over het Kanaal naar Engeland. Darmanin wil de grenscontroles met België aanscherpen om migrantensmokkel aan te pakken.

‘Vijftig procent van de migranten die vanuit Calais en Duinkerke willen oversteken, komt uit België’, zei de Franse minister. ‘Ik heb de prefect gevraagd om controlepersoneel langs de hele Belgische grens in te zetten, om smokkelaars en migranten die België willen verlaten om in het noorden van Frankrijk aan te komen, te kunnen arresteren, om zo de bron droog te leggen. Deze strategie heeft haar waarde bewezen. Wij vragen onze Belgische vrienden om aan hun kant hetzelfde te doen.’

Verlinden: 'Niet naar elkaar wijzen'

De eenzijdige actie van Frankrijk valt niet in goede aarde bij de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). ‘Ik denk dat geen enkel land erbij gebaat is om te wijzen naar elkaar en een schuldige te zoeken’, zegt ze aan VRT NWS.

‘Het heeft geen zin om naar elkaar te wijzen. We moeten voor dit probleem van de transmigranten samen een oplossing zoeken, want dit vraagt een Europese afstemming en coördinatie. Zomaar buurlanden verantwoordelijk stellen is - wat mij betreft - niet de oplossing.’