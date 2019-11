Frankrijk voert quota voor economische migranten in

Met een harder migratiediscours poogt de Franse president Emmanuel Macron zich al te wapenen voor een duel met extreemrechts in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2022.

De Franse premier Édouard Philippe had woensdagmiddag de leden van zijn regering opgetrommeld voor een ministerraad die volledig in het teken stond van migratie. De demarche kwam niet als een verrassing.

Het thema beroert de Franse bevolking. En daar speelt het Rassemblement National (RN), de extreemrechtse partij van Marine Le Pen, perfect op in. Met de regelmaat van een klok beschuldigt ze de Franse president Emmanuel Macron ervan er een 'te soft' migratiebeleid op na te houden.

Niet zonder succes. In de peilingen voelt Macron de hete adem van Le Pen in zijn nek. Hoog tijd om met het oog op de presidentsverkiezingen van 2022 wat tegengas te geven, oordeelde Macron.

Repressief en open

En dus pakte de Franse regering woensdag uit met een pakket van 20 maatregelen. 'Want we willen weer controle krijgen over het nationale migratiebeleid', verduidelijkte Philippe. Dat hoopt hij te doen door een repressief beleid te combineren met openheid.

500.000 buitenlandse studenten Om de internationale uitstraling van Frankrijk te beklemtonen wil de regering in Parijs tegen 2027 500.000 buitenlandse studenten aantrekken. Vandaag zijn dat er zowat 325.000 per jaar.

De regering in Parijs is bijvoorbeeld van plan de strijd op te voeren tegen illegale tentenkampen maar tegelijkertijd opent ze nieuwe opvangcentra. Een overheidsinstelling die instaat voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen krijgt ook meer geld.

Nieuwe asielzoekers kunnen voor dringende zaken weliswaar terecht bij de Franse gezondheidsinstellingen maar ze moeten op zijn minst drie maanden in Frankrijk verblijven voor ze er kunnen aankloppen voor niet-dringende behandelingen. 'Met die maatregel hopen we het medische toerisme in te dijken', zei Philippe. Want Frankrijk is volgens hem vandaag net heel aantrekkelijk voor heel wat migranten 'omdat de gezondheidszorg er gratis is'.

Economische migratie

Tegelijkertijd kondigde de regering-Philippe een resem maatregelen aan om buitenlandse studenten en economische migranten aan te trekken. 'Om de internationale uitstraling van Frankrijk te beklemtonen willen we tegen 2027 500.000 buitenlandse studenten aantrekken', klonk het. Vandaag zijn dat er zowat 325.000 per jaar.

We geven het signaal dat Frankrijk een open land is maar we zijn niet naïef. Ik denk dat we de juiste balans gevonden hebben: enerzijds stellen we de bevolking gerust, anderzijds bezwijken we niet onder de druk van het populisme. Édouard Philippe Franse premier

Voor economische migranten komen vanaf 2020 quota per sector. 'Een onderneming op twee in ons land ondervindt vandaag moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden', stipt de Franse regering aan. Die komt weldra met een update van de lijst met knelpuntberoepen waarvoor buitenlanders in aanmerking komen.

Vorig jaar telde de tweede economie van de eurozone 33.502 economische migranten. Dat kwam neer op 13 procent van alle buitenlanders die een verblijfsvergunning kregen in 2018.