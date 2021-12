Frankrijk weert niet-geprikten weldra uit horeca

De Franse regering schroeft de inspanningen op om vaccintwijfelaars en -weigeraars over de streep te trekken. Vanaf 2022 wil ze niet-geprikten weren uit cafés, restaurants, musea, theaters en op het openbaar vervoer over de lange afstand.

In Frankrijk hadden de regering en de gezondheidsexperts vrijdag urenlang overleg over de epidemiologische situatie in het land. Net als elders in Europa baart de opmars van de omikronvariant ook de autoriteiten in Parijs zorgen. 'Die kan begin 2022 al dominant zijn in ons land', zei premier Jean Castex vrijdagavond op een persconferentie.

Omdat uit studies blijkt dat een boosterspuit van een coronavaccin beter beschermt tegen een besmetting met de nieuwe variant zet de Franse regering de komende weken voluit in op vaccinatie. Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk Fransen de kans te geven een herhalingsprik te laten zetten kort ze de termijn tussen de tweede en de derde dosis van de mRNA-vaccins vanaf 3 januari in van vijf naar vier maanden.

Coronapas

Om de vaccinatiegraad onder de bevolking nog op te krikken is de ploeg-Castex van plan weldra alleen nog geprikten binnen te laten in cafés, restaurants, musea, theaters, cinema's, op het openbaar vervoer over de lange afstand en alle andere plaatsen waar nu al een coronapas vereist is.

Net als België hanteert Frankrijk vandaag een 3G-beleid. Wie gevaccineerd is, pas hersteld is van een covidbesmetting of recent een negatieve coronatest afgelegd heeft, krijgt zo'n pas. 'Maar die gezondheidspas vervelt volgend jaar tot een vaccinatiepas', zei Castex.

Het is ontoelaatbaar dat enkele miljoenen Fransen die weigeren zich te laten vaccineren het leven van een hele bevolking in gevaar brengen. Jean Castex Franse premier

De regering is van plan begin januari een wetsontwerp in te dienen om die wijziging door te voeren. Als het parlement het plan goedkeurt, schakelt Frankrijk net als Duitsland of Oostenrijk over op een 2G-beleid. 'Enkel wie recent genezen is of gevaccineerd is en zijn boosterprik gehad heeft, krijgt dan nog een geldige pas', verduidelijkte de premier.