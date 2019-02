Frankrijk worstelt met zware opstoot antisemitisme

Op de dag dat in Frankrijk een grote manifestatie tegen antisemitisme plaatsvond, werd een Joodse begraafplaats in de Elzas vernield. President Macron belooft ‘daden, wetten en straffen’.

Politiek Frankrijk is dezer dagen in de ban van het antisemitisme. Een reeks voorvallen heeft het probleem bovenaan op de politieke agenda gezet. In Quatzenheim, een gemeente in de Elzas, werden dinsdag 96 Joodse graven gevandaliseerd. Een ontzette president Emmanuel Macron bracht er in de loop van de namiddag een bezoek.

Zaterdag was de Franse filosoof Alain Finkielkraut belaagd in de marge van een manifestatie van de gele hesjes in Parijs. Hij kreeg anti-Joodse slogans naar het hoofd geslingerd. Finkielkraut legde geen klacht neer maar het parket gaat de zaak wel onderzoeken. Op 11 februari was een portret van Simone Veil op twee postbussen in Parijs al eens overschilderd met een hakenkruis. Veil was een bekende Europese politica en had het concentratiekamp van Auschwitz overleefd.

550.000 leden Met 550.000 leden is de Joodse gemeenschap in Frankrijk de grootste in Europa.

De incidenten mobiliseerden de Fransen. Macron trok dinsdagavond, samen met Assemblée-voorzitter Richard Ferrand en senaatsvoorzitter Gérard Larcher, naar het Memoriaal voor de Shoah in Parijs. Nadien volgde een grote manifestatie op de Place de la République waaraan de helft van de Franse regering en politici van vrijwel alle politieke partijen deelnamen.

Met 550.000 leden is de Joodse gemeenschap in Frankrijk de grootste in Europa. Het antisemitisme leek in 2016 en 2017 op de terugweg maar stak vorig jaar opnieuw de kop op. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er toen 541 antisemitische incidenten, een stijging met 74 procent. Voor een deel zijn die incidenten gebonden aan de internationale politiek. Als het Israëlisch-Palestijnse conflict oplaait, nemen antisemitische incidenten toe. Het aantal terreuraanvallen tegen de Joodse gemeenschap in Frankrijk nam de voorbije 15 jaar eveneens fors toe.

'Forse straffen'

Het opflakkerende antisemitisme zet de politici ertoe aan naar beleidsmaatregelen te zoeken. Macron beloofde dat hij met ‘forse daden, wetten en straffen’ zal uitpakken om het antisemitisme te beteugelen. ‘Het antisemitisme is de negatie van alles waar de Republiek en Frankrijk voor staan’, zei de president. Ook zijn premier Edouard Philippe liet zich over de kwestie uit. ‘Ik ben vastberaden in onze strijd tegen het antisemitisme. Het zit diep verankerd in onze samenleving’, stelde hij in het weekblad L’Express.

Het antisemitisme is de negatie van alles waar de Republiek voor staat. franse president emmanuel Macron

De regering onderzoekt of ze de wet tegen het antisemitisme uit 1990 kan verfijnen. Het arsenaal maatregelen zou worden uitgebreid, net als de omschrijving wat antisemitisme precies is.

Een penibel punt is het antizionisme. Sommige leden van de meerderheid willen ook dat die opstelling verbieden maar Macron houdt de boot af. ‘Degenen die vandaag pleiten voor de afschaffing van de Israëlische staat, zijn zij die de Joden willen aanvallen’, stelde de president. ‘Maar ik denk dat, als we het probleem van dichterbij bestuderen, een strafrechtelijke veroordeling van het antizionisme andere problemen stelt.’