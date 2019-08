Frans-Brits topoverleg over illegale migratie via het Kanaal

De ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen houden donderdag spoedberaad, omdat het aantal migranten dat via het Kanaal de oversteek naar het VK waagt, verdubbeld is.

In januari maakten beide landen zich al sterk om het toezicht op de kust op te schroeven. De bedoeling was om de illegale oversteek langs het Kanaal, de zee-engte tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aan banden te leggen. Toch stellen officiƫle bronnen een 'trage maar constante' toename van verstekelingen vast.

In 2018 onderschepten de maritieme autoriteiten 586 migranten. Dit jaar alleen liep dat cijfer al op tot 1.451. Daar bovenop komen nog de 22 geredde migranten die in de nacht van zaterdag op zondag ter hoogte van Duinkerke in veiligheid werden gebracht.

Onduidelijkheid

Nadat de 'Jungle van Calais', een groot vluchtelingenkamp in de gelijknamige Franse kuststad, eind 2016 ontruimd was, stelden de Franse en Britse autoriteiten vast dat steeds minder migranten via het Kanaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk waagden. Maar in oktober 2018 was plots weer een stijging merkbaar.

Over de exacte reden voor die sterke toename heerst vooralsnog onduidelijkheid. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, kijkt naar de verscherpte controles op de ferry's en in de tunnel. Die zouden de gelukzoekers noodgedwongen naar de zee leiden. Hulporganisaties zien een verklaring in de politie-intimidatie in Calais, waar nog altijd honderden Iraanse en Iraakse vluchtelingen verblijven.