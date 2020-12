Frans-Britse grens gaat weer open voor vrachtverkeer

Volgens de Britse regering is een akkoord bereikt met Frankrijk over de heropening van de grenzen voor begeleid vrachtverkeer.

Frankrijk laat vanaf woensdag weer begeleid vrachtverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk toe. Dat maakten de Franse en Britse regering in de nacht van dinsdag op woensdag bekend. Vrachtwagenchauffeurs moeten wel een recente negatieve coronatest voorleggen.

Twee dagen nadat Frankrijk zijn grenzen met het Verenigd Koninkrijk gesloten had, kunnen Fransen en andere mensen met een vaste verblijfplaats in een land van de Schengenzone weer hopen op een terugkeer naar het Europese vasteland via Frans grondgebied. 'Vanaf dinsdag middernacht mogen treinen, vliegtuigen en boten weer de oversteek maken van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk', maakte de Franse regering dinsdagavond bekend.

Maar aan de versoepeling zijn wel voorwaarden verbonden. 'Wie de verplaatsing van het VK naar Frankrijk maakt, moet in het bezit zijn van een negatieve coronatest die maximum 72 uur oud is', luidde het in een mededeling van de diensten van de Franse premier Jean Castex. De Fransen erkennen niet alleen PCR-testen maar ook de resultaten van snellere coronatesten.

De Franse regering voegde eraan toe dat de maatregel in principe zeker tot 6 januari van kracht blijft, 'tenzij voordien andere bilaterale of Europese akkoorden gesloten worden'.

Ook het begeleide vrachtverkeer tussen beide landen kan vanaf woensdag weer op gang komen, zij het eveneens onder voorwaarden. 'Vrachtwagenchauffeurs, of ze nu de Franse of een andere nationaliteit hebben, mogen Frankrijk weer binnen als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen die minder dan 72 uur oud is', maakte het Franse ministerie van Transport in de nacht van dinsdag op woensdag bekend.

Het voegde eraan toe dat de Britse autoriteiten sites gaan inrichten waar de chauffeurs een snelle coronatest kunnen laten afnemen. 'Wie positief test, moet tien dagen in quarantaine op Brits grondgebied. De Britse autoriteiten zullen voor opvangplaatsen zorgen.'

Leger

Met de mededeling bevestigde Parijs een deal die zowat een uur eerder al aangekondigd was door het Britse ministerie van Transport. Vlak voor middernacht had minister van Transport Grant Schapps de boodschap de wereld ingestuurd dat het goederenverkeer met Frankrijk vanaf woensdag weer op gang zou komen.

'Vrachtwagenchauffeurs die om dringende redenen onderweg zijn, zullen, los van hun nationaliteit, een coronatest moeten ondergaan voor ze hun reis naar Frankrijk kunnen aanvangen', stond te lezen in het communiqué. De Britse regering stuurt het leger op pad om die sneltesten de volgende dagen mee af te nemen.