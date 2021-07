Frans Timmermans: 'We zijn de term klimaatverandering ver voorbij'...

'Het is aan ons om te bewijzen dat we de economie kunnen decarboniseren en het toch betaalbaar houden.' Frans Timmermans daagt de tegenstanders van zijn kersverse klimaatplan voor 2030 uit een werkbaar alternatief te vinden. 'Als we snel starten, rijven we ook de winsten binnen van de economie van de toekomst.'

Frans Timmermans, de klimaatchef van de Europese Unie, loodste woensdag het grootste wetgevend pakket ooit door de Europese Commissie: een dik dozijn wetten die Europa tegen 2030 een forse klimaatsprong doet maken, goed voor een uitstootvermindering met liefst 55 procent. Nu begint het moeilijkste onderdeel: al die maatregelen goedgekeurd krijgen door de lidstaten en door het Europees Parlement.

'We zijn de term klimaatverandering ver voorbij. Als je een temperatuur hebt van meer dan 50 graden Celcius in Noordwest-Canada, een tornado in Tsjechië, moessons die dubbel zo lang duren, dan weet je dat er een crisis is. De mensen begrijpen dat', zegt Timmermans in een gesprek met enkele Europese media. 'Bovendien hebben we niet de luxe om zachtjes aan verandering te werken. We moeten radicaal gaan van waar we nu staan naar min 55 procent CO 2 -uitstoot in 8,5 jaar.'

De reacties zijn niet zo positief. Milieuorganisaties vinden het te weinig, heel wat politici vinden het te ver gaan.

Frans Timmermans: 'Ik kan u verzekeren dat de mensen die het luidst roepen dat 55 procent te weinig is, zullen schreeuwen dat dit plan 'een beetje te wild is, amigo' als ze beseffen wat die min 55 procent echt betekent. Ik zal die critici vragen een andere beleidsmix voor te stellen. Maar we kunnen niet stoppen aan 50 procent. We zijn wettelijk verplicht de uitstoot met 55 procent te verminderen. Als je de last op een sector verlicht, vergroot je die van andere. Zo simpel is het.'

'Wat telt, is dat onze voorstellen tonen dat ze een faire deal opleveren voor de transitie. De last moet door heel de maatschappij gedragen worden. Als we langer wachten zal de transitie nog sneller moeten. En ik vraag me af of je dan nog de maatschappij kan overtuigen om dat idee te omarmen.'

Wat is voor u de belangrijkste maatregel in het pakket?

Timmermans: 'Het kan vreemd klinken voor een socialist, maar de markt inzetten voor de transitie is voor mij het belangrijkst. De vermindering van de uitstoot werkte goed in het bestaande ETS-systeem, een handel in uitstootrechten voor de zware industrie en de elektriciteitsproductie. We verruimen dat systeem voor scheepvaart en we creëren een specifiek ETS-systeem om de uitstoot voor gebouwen en transport te verminderen.'

Dat kan tot forse prijsstijgingen leiden aan de pomp en voor de verwarming voor iedereen. Vreest u de woede van de gele hesjes niet?

Timmermans: 'We gaan niet de burger maar de verdelers van brandstoffen belasten. Zij kunnen hun koolstofvoetadruk verminderen of de prijs voor hun uitstoot doorrekenen aan de klanten. Ons voorstel bevat dus een aansporing die niet zo bot aanvoelt als een energietaks. Maar ik begrijp heel goed dat dit gevoelig ligt. We moeten dus aantonen dat we kunnen decarboniseren en het toch betaalbaar én rechtvaardig houden.'

'Politiek is herverdeling. In een klimaatcrisis moeten we niet alleen kapitaal herverdelen maar ook de ruimte waarin we leven. We gaan op Europees niveau energiearmoede aanpakken, samen met de lidstaten. EU-landen kunnen de inkomsten uit die uitstoothandel gebruiken om de belastingen te verlagen voor de kwetsbaarste groepen. Het sociaal fonds kan ook helpen om te isoleren en de energierekening te verminderen.'

Internationaal staat de Europese CO2-grensbelasting CBAM onder druk.

Timmermans: 'Al onze partners begrijpen dat we iets willen doen tegen koolstoflekken. Of ze getroffen worden door onze maatregel bepalen ze zelf. Ook de Amerikanen gaan hun economie decarboniseren. Als die groep landen groot genoeg is, krijg je de facto een club, een carbonclub die anderen aantrekt. En dan is die taks niet nodig.'

'Ik merk in mijn contacten met de VS en China dat de klimaatwet Europa veel geloofwaardigheid geeft. Je kan pas praten over hoge ambities als je zelf een duidelijk pad uitstippelt.'

Hoe gaat u de eigen lidstaten overtuigen?