Frans tekort duikt voor het eerst in tien jaar onder 3 procent

De Franse regering wilde het begrotingstekort absoluut weer onder 3 procent krijge n, nadat het in 2016 op 3,4 procent was uitgekomen. Het moest ook van Europa, dat de Fransen al twee keer - in 2013 en 2015 - uitstel gaf. Frankrijk was samen met Spanje de laatste lidstaat waartegen nog een procedure dreigde wegens een te groot tekort.

Frankrijk is uit de gevarenzone, blijkt uit officiële statistieken die maandag zijn verschenen. Met een begrotingstekort van 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 kan president Emmanuel Macron betere cijfers voorleggen dan verwacht . Hij mikte immers op een tekort van 2,9 procent.

Aantrekkende economie en besparingen

Voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 is het tekort kleiner dan 3 procent van het bbp. Als reden voor de beter dan verwachte cijfers wordt gewezen naar de aantrekkende economie en de besparingsmaatregelen van Macron.

Een andere drempel is echter nog niet in zicht: die van de staatsschuld. Daar legt Europa de grens op 60 procent van het bbp. De Franse schuldenberg wordt echter nog steeds groter en klokte eind 2017 af op 97 procent. Uitgedrukt in euro gaat het om 2.218 miljard, of 66 miljard euro meer dan in 2016.