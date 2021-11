Franse 65-plusser verliest coronapas zonder derde dosis

De Franse president, Emmanuel Macron, sprak dinsdagavond de natie toe over de coronasituatie in het land.

De Franse president, Emmanuel Macron, is vastbesloten een turbo te zetten op de herhalingsvaccinatie voor 65-plussers. Vanaf 15 december verloopt de geldigheid van de coronapas voor wie een uitnodiging voor een derde prik naast zich neerlegt.

Voor de negende keer sinds de uitbraak van de coronapandemie had Emmanuel Macron dinsdagavond een afspraak met de bevolking. Om klokslag 20 uur richtte de Franse president zich tot zijn landgenoten met een waarschuwing: Sars-CoV-2 is de wereld niet uit.

Nu de temperaturen stilaan overal in Europa een duik nemen, is het oude continent weer uitgegroeid tot het epicentrum van de pandemie. 'Frankrijk vormt daar geen uitzondering op, al blijft de opstoot in vergelijking met andere landen, voorlopig beperkt', merkte Macron op.

Pensioenen en kerncentrales Emmanuel Macron had het in zijn toespraak tot de natie niet alleen over de coronasituatie in het land. Hij blikte ook nog even vooruit naar de laatste vijf maanden van zijn presidentiële mandaat. De doorvoering van een veelbesproken pensioenhervorming staat voorlopig niet meer bovenaan de prioriteitenlijst. 'De voorwaarden om die werf uit te voeren, zijn niet vervuld', klonk het. De president herhaalde nog eens dat hij ook de komende decennia een rol weggelegd ziet voor kernenergie. 'Voor het eerst in decennia gaan we weer kernreactoren bouwen. Daarnaast blijven we inzetten op hernieuwbare energie.'

Een blik op het coronadashbord van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) staaft die bewering. Terwijl België in zeven dagen 733 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners registreerde, stelde Frankrijk - dat ruim 5,5 keer meer inwoners telt dan ons land - er 74 vast.

Derde prik

'De vaccinatiecampagne en de coronapas bewijzen dus hun nut', zei Macron. Van alle volwassenen is ruim 88 procent helemaal ingeënt volgens data van de Franse regering. Zowat 75 procent van de Franse bevolking is intussen volledig gevaccineerd.

Uit gegevens van de ziekenhuizen blijkt dat vooral niet-gevaccineerden vandaag in het ziekenhuis belanden met een coronabesmetting. Op intensieve verzorging liggen vrijwel uitsluitend mensen die niet geprikt zijn. De president spoorde vaccintwijfelaars daarom nog eens aan een afspraak te maken voor een prik.

Maar Macron richtte zich ook uitdrukkelijk tot de 65-plussers en de meest kwetsbaren in de maatschappij. Hij drukte hen op het hart zich zo snel mogelijk aan te bieden voor een boosterprik.

De oproep komt niet uit de lucht vallen. Van de 7,7 miljoen Fransen die momenteel in aanmerking komen voor een herhalingsdosis, zijn nog maar 3,6 miljoen mensen op de uitnodiging ingegaan.

Coronapas

Om dat cijfer op te krikken besliste Macron, na overleg met de regering en gezondheidsexperts, zo'n derde prik voor 65-plussers te koppelen aan de coronapas. Wie een oproep voor een boosterprik naast zich neerlegt, is vanaf 15 december niet meer welkom in cafés, restaurants, musea, op het vliegtuig en langeafstandsvervoer met treinen en bussen, tenzij hij een negatieve coronatest op zak heeft.

De maatregel is niet onomstreden. Juridische experts wezen er al op dat de koppeling van een derde prik aan de coronapas een toets aan de grondwet mogelijk niet doorstaat.

De omzetting van de politieke beslissing in de praktijk zou dus wel eens wat voeten in de aarde kunnen hebben. Het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat tegenstanders de ingreep aanvechten voor justitie of bij het grondwettelijk hof.