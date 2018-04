Franse Assemblée nationale keurt omstreden spoorhervoming Macron goed

De wet gaat nu naar de Senaat. De hervorming voorziet onder meer in de afschaffing van de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen en in meer concurrentie .

De grootste centrumrechtse partij in Frankrijk, Les Republicains, sloot zich tijdens de stemming aan bij de beweging van Marcon, La Republique en Marche, al mocht de wet voor haar naar eigen zeggen nog iets forser zijn. De partij maakt zich ook zorgen over het feit dat er in de wet niets staat ingeschreven om de sluiting van kleine landelijke verbindingen te voorkomen.

Macron zei vorige week in een televisie-interview nog dat hij 'tot het uiterste' wil gaan in zijn krachtmeting met de stakende spoorbonden. Hij riep hen op om aan de reizigers te denken in plaats van een strijd te voeren op basis van 'ongegronde angsten'. Gelijkaardige hervormingen in Duitsland hebben de spoorwegen in dat land naar een hoger niveau getild, argumenteerde de president onder andere.