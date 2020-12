Franse coronablokkade VK wekt Duitse ergernis

Dat Parijs het voortouw neemt in Europa door de Kanaaltunnel te sluiten, stoot op verzet in Duitsland. 'Het symbolisch effect kan niet groter zijn.'

Dat de Franse regering omwille van de coronapandemie de Kanaaltunnel naar het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten voor het vrachtverkeer, wekt ergernis in de Duitse economische wereld. Dat blijkt uit een interview in Handelsblatt met Clemens Fuest.

De 52-jarige Duitser is de voorzitter van het zeven decennia oude Ifo-instituut, een onderzoeksinstelling verbonden aan de universiteit van München. Het is vooral bekend omwille van zijn maandelijkse barometer over het ondernemersvertrouwen, die de hartslag van Europa's grootste economie aangeeft.