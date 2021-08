Franse coronapas nu ook verplicht voor werknemers in vrijetijdssector

In Frankrijk wordt het gebruik van de 'pass sanitaire' verruimd. Werknemers die in contact staan met het publiek moeten voortaan over het veelbesproken coronacertificaat beschikken.

De maatregel geldt voor Fransen die bedienen in een restaurant of café, aan de slag zijn in musea, bioscopen en attractieparken of pakweg conducteur zijn op een hogesnelheidstrein. Voortaan moeten ze kunnen aantonen dat ze tegen het coronavirus ingeënt zijn, Covid-19 doorstaan hebben of onlangs negatief getest hebben. Voor de klanten is het al een tijdje verplicht om de 'pass sanitaire' voor te leggen.

De verplichting treft 1,8 miljoen mensen, rekende de Franse nieuwszender BFMtv voor. Behalve de werknemers vallen ook vrijwilligers en onderaannemers die in contact staan met het publiek onder de verplichting. Alle betrokken werkgevers krijgen nog tot 15 november de tijd om het coronacertificaat van hun personeel te controleren.

Tijdens de eerste week van de verplichting belooft de Franse overheid nog 'soepelheid en tolerantie', maar nadien volgen sancties. 'Als u de verantwoordelijke van een zaak bent en u de gezondheidspas niet wilt controleren en toepassen, dan stelt u zich bloot aan een waarschuwing, een ingebrekestelling en mogelijk een administratieve sluiting', zegt regeringswoordvoerder Gabriel Attal.

De werknemers riskeren als ultieme sanctie een schorsing van hun arbeidscontract. Als ze niet getest of geprikt willen worden en geen schorsing willen riskeren, moeten ze verplicht verlof opnemen, telewerken of een functie opnemen waarin een coronacertificaat niet verplicht is.

Staking

Hoewel de coronapas in Frankrijk in het algemeen gecontesteerd is, lopen de reacties in de sector uiteen. Bij de bekende winkelketen Galeries Lafayette in Parijs roept de vakbond op om te staken. De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF maakt zich minder zorgen. 'We schatten dat 70 procent van de betrokken werknemers gevaccineerd is en achten het mogelijk de komende weken de kaap van 100 procent te bereiken', stelt een woordvoerster aan het persagentschap AFP.

71,8 procent In Frankrijk heeft 71,8 procent van de bevolking al minstens één dosis van het coronavaccin gekregen.