Franse ex-premier Fillon moet cel in wegens nepjobs

Een Franse rechtbank heeft voormalig premier François Fillon en zijn vrouw Penelope maandag veroordeeld in een zaak over fictieve tewerkstelling. De rechtse politicus wacht een celstraf.

In Frankrijk waren alle ogen maandagmiddag gerecht op de correctionele rechtbank van Parijs. Een vraag brandde op ieders lippen: zou ex-premier François Fillon schuldig bevonden worden aan fictieve tewerkstelling?

De zaak was eind januari 2017 losgebarsten. Toen onthulde het satirische blad Le Canard Enchaîné dat Penelope Clarke, de echtgenote van de rechtse presidentskandidaat, jarenlang onterecht betaald was als parlementair medewerker van haar man.

Familiale kmo

De politicus ontkende aanvankelijk staalhard de aantijgingen. Maar justitie opende een onderzoek. Dat bracht aan het licht dat Fillon tijdens zijn politieke carrière in het parlement, die in 1981 begon, een soort familiale kmo had opgezet waarbij Penelope de aanvullende inkomsten genereerde.

Deze beslissing is onrechtvaardig. We gaan in beroep. Er komt een nieuw proces. Advocaten echtpaar Fillon

De levensstijl van de Fillons was duur. Het koppel had een luxueus appartement in Parijs en een riant landhuis in Solesmes. Fillon bouwde tijdens zijn politieke carrière een netwerk van ondernemers uit die hij graag bediende, in ruil voor geld of erg dure kostuums. Vakanties op jachten van miljardairs waren geen uitzondering.

Die levenswandel brak de ex-premier zuur op. Niet alleen doorkruiste de affaire de presidentiële ambities van Fillon. De kwestie levert hem nu ook een veroordeling op. De correctionele rechtbank in Parijs bevond het echtpaar Fillon schuldig aan misbruik van overheidsgeld door de creatie van nepjobs.

Celstraf

François Fillon krijgt een celstraf van vijf jaar opgelegd, waarvan twee jaar effectief. Voor zijn echtgenote had de rechtbank drie jaar cel met uitstel in petto. Die legt elk van hen ook een boete van 375.000 euro op. François Fillon is tien jaar onverkiesbaar.