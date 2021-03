Franse ex-president Sarkozy in beroep tegen celstraf voor corruptie

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is maandag schuldig bevonden aan corruptie en machtsmisbruik. Hij krijgt drie jaar cel, waarvan een jaar effectief. Sarkozy gaat in beroep.

De straf voor Sarkozy is een primeur in Frankrijk. De 66-jarige Sarkozy, die president van Frankrijk was van 2007 tot 2012, is de eerste Franse ex-president sinds het begin van de Vijfde Republiek die een effectieve celstraf krijgt. Wijlen Jacques Chirac werd in 2011 veroordeeld in een zaak over fictieve jobs, maar het bleef bij twee jaar cel met uitstel.

In de zogenaamde afluisteraffaire werd Sarkozy schuldig bevonden aan poging tot omkoping van een topmagistraat in 2014.

De kans is klein dat Sarkozy effectief naar de cel moet.

De kans is klein dat de ex-president naar de cel moet. De rechter van de correctionele rechtbank in Parijs zei dat hij een verzoek kan indienen om de straf thuis uit te zitten met een enkelband.

Sarkozy heeft al aangekondigd in beroep te gaan, zei zijn advocate. Hij is 'vastbesloten om zijn onschuld te blijven aantonen.' Volgens de advocate gaat het om een 'extreem strenge uitspraak', die 'compleet ongegrond en ongerechtvaardigd' is. 'We hebben het gevoel dat de uitspraak volledig ingaat tegen de realiteit van de hoorzitting.'

Schuilnaam

Het omkoopschandaal kwam eerder toevallig aan het licht. Vanaf 2013 luisterden speurders de telefoon van de voormalige president af omdat er aanwijzingen waren dat het Libische regime van Muammar Kadhafi zijn verkiezingscampagne zou hebben gesponsord met 50 miljoen euro.

Door die telefoons af te tappen, merkten de speurders dat Sarkozy nog een andere gsm gebruikte met een prepaidbelkaart. Onder de schuilnaam Paul Bismuth overlegde hij met zijn vriend en toenmalige advocaat Thierry Herzog over hoe ze de geheime informatie konden lospeuteren bij de topmagistraat Gilbert Azibert. In ruil voor de info werd Azibert een prestigieuze post in Monaco beloofd.

Sarkozy wou een inkijk in de ondertussen geseponeerde zaak-Bettencourt. Liliane Bettencourt, de steenrijke erfgename van het L’Oréal-imperium, werd er toen van verdacht Sarkozy illegaal miljoenen euro's toe te stoppen voor zijn presidentiële campagne van 2007.

‘Corruptiepact’

Samen met Sarkozy stonden ook Azibert en Herzog terecht. Ook zij kregen maandag drie jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Herzog mag ook vijf jaar het beroep van advocaat niet uitoefenen. Hij gaat in beroep.

Schermvullende weergave De beklaagden (v.l.n.r.): advocaat Thierry Herzog, ex-president Nicolas Sarkozy en topmagistraat Gilbert Azibert. ©AFP

De strafmaat voor Sarkozy en zijn medebeklaagden ligt iets lager dan wat de procureur in december vorig jaar geëist had, namelijk vier jaar, waarvan twee jaar effectief. De verdediging had om de vrijspraak gevraagd.

Rechter Christine Mée zei dat er bewijzen waren van een 'corruptiepact' tussen Sarkozy, Azibert en Herzog. Na hun veroordeling verlieten de drie het gerechtsgebouw zonder een verklaring af te leggen.

Tijdens het proces, dat liep van eind november tot begin december 2020, hield Sarkozy zijn onschuld vol. Hij was op alle zittingsdagen aanwezig en zei ‘nooit de minste vorm van corruptie te hebben gepleegd’. Volgens Sarkozy ging de hulp aan Azibert om een 'vriendendienst'.

Daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter was het duidelijk dat Sarkozy zijn status van voormalig president misbruikte en er als voormalig advocaat ‘zeer wel van op de hoogte was’ dat hij zich inliet met strafbare feiten.

Nieuwe processen

Er hangen Sarkozy nog enkele andere zaken boven het hoofd. Het wordt een heuse juridische marathon.

Later deze maand, op 17 maart, verschijnt Sarkozy opnieuw voor een rechter. Hij wordt ervan beschuldigd het wettelijk toegelaten plafond voor verkiezingsuitgaven tijdens de campagne van 2012 overschreden te hebben. In de Bygmalion-zaak, genoemd naar het communicatiebureau dat werd ingeschakeld, zou hij bijna het dubbele hebben uitgegeven van wat wettelijk toegestaan is. Hij verloor die verkiezingen van de socialist François Hollande.

Er lopen nog drie andere gerechtelijke onderzoeken tegen Sarkozy.

Ook het onderzoek naar de financiële steun van Kadhafi voor zijn verkiezingscampagne in 2007 loopt nog altijd.

Begin dit jaar werd nog een ander onderzoek geopend. Om onduidelijke redenen zou Sarkozy 3 miljoen euro hebben ontvangen van de Russische verzekeringsmaatschappij Reso-Garantia.

Sterke man op rechts

Na de nederlaag tegen Hollande in 2012 zwoer hij dat ‘we nooit meer van hem zouden horen’. Door juridische schermutselingen, zijn medialeven met ex-model Carla Bruni en zijn populariteit op rechts kwam die voorspelling niet uit.

Vooral sinds zijn politieke pensioen in 2018 surft Sarkozy op een golf van populariteit bij rechts-conservatieve stemmers. Hij is nog altijd invloedrijk onder de conservatieven en blijft populair in de partij Les Républicains. Ook zijn boeken verkopen als zoete broodjes.