Franse ex-president Sarkozy krijgt drie jaar cel

In december vorig jaar eiste het Franse parket vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief, voor Sarkozy en zijn medebeklaagden, topmagistraat Gilbert Azibert en advocaat Thierry Herzog. De zaak gaat terug tot de presidentsverkiezingen in Frankrijk van 2007.

Sarkozy wilde dat gerechtelijke dossier inkijken. Om die vertrouwelijke informatie vast te krijgen benaderde Sarkozy, met hulp van zijn advocaat Thierry Herzog, topmagistraat Gilbert Azibert bij het hof van cassatie. In ruil zou Sarkozy voor Azibert een door hem al lang begeerde job in Monaco regelen.

Kadhafi

De speurders botsten eerder toevallig op die informatie. In september 2013 was beslist Sarkozy, toen ruim een jaar president af, af te luisteren nadat de Franse nieuwssite Mediapart een bommetje dropte over de presidentsverkiezingen het jaar voordien, toen Sarkozy de duimen moest leggen voor François Hollande. Er waren aanwijzingen dat het Libische regime - en dictator Muammar Kadhafi - zijn herverkiezingscampagne had gefinancierd.