Franse hervormingstrein dendert voorbij stakingen

De Franse spoorstaking van 36 dagen is de lakmoesproef voor president Emmanuel Macron. Overleeft hij de stakingsgolf en krijgt hij vrije baan voor zijn hervormingen, of zijn de bonden sterk genoeg om de veranderingen tegen te houden? Op dit moment versnelt de hervormingstrein zelfs nog.

Frankrijk lijkt dicht bij een kookpunt te zitten. Er zijn stakingen bij Air France en Carrefour, in beide gevallen over loonsverhogingen. Op de universiteiten is het onrustig omdat de toegang tot de studies wordt hervormd. En het medisch personeel is ontevreden over de werkomstandigheden.

Maar de vakbondsacties die deze week bij de Franse spoormaatschappij (SNCF) begonnen, krijgen de meeste media-aandacht. Logisch, ze hebben een directe impact op heel wat Fransen. Ook hebben de spoorbonden een reputatie: de voorbije jaren schreven ze een kwart van alle stakingsdagen op hun conto. Met een nieuwe golf van 36 stakingsdagen in drie maanden willen de bonden de spoorhervorming van Macron tegenhouden.

Voor alle duidelijkheid: de president heeft hun fiat niet nodig. Hij wil de hervorming met bijzondere machten door het parlement jagen, wat eindeloze debatten voorkomt. Zulke volmachten horen bij de regeerstijl van Macron. Vorig jaar kreeg hij zo al zijn aangekondigde hervorming van de arbeidsmarkt in een recordtijd door het parlement.

De grote vraag is of Macron en zijn partij La République En Marche! bezwijken onder de druk van de spoormannen, die andere ontevreden bevolkingsgroepen op ideeën kunnen brengen. Onvermijdelijk wordt de vergelijking met de herfst van 1995 gemaakt. Toen legden de bonden het spoor niet minder dan zes weken plat om te protesteren tegen de hervorming van het statuut van de spoorlui, maar ook tegen de hervorming van de pensioenen.

Het draaide uit op een krachtmeting met de regering van premier Alain Juppé en president Jacques Chirac. De bonden wonnen, want de Franse regering borg haar hervormingsplannen op.

Uitputtingsslag

23 jaar later lijkt het conflict identiek, maar schijn bedriegt. In 1995 konden de stakende spoorlui op grote sympathie bij het Franse publiek rekenen. Chirac was enkele maanden voordien verkozen met de belofte dat hij de ‘sociale breuk’ zou herstellen. De hervormingsplannen van Juppé werden beschouwd als electoraal verraad.

Macron daarentegen voert de hervormingen uit die hij tijdens zijn kiescampagne heeft aangekondigd. En de sympathie voor de SNCF-stakers is een flink stuk minder dan in 1995. Nogal wat getergde forenzen zien de staking als een actie van spoormannen die hun bevoorrecht statuut niet willen afgeven. Politiek staat premier Edouard Philippe er dus beter voor dan Juppé destijds.

Opvallend is dat president Macron zich onthoudt van ieder commentaar op de stakingsbeweging.

Opvallend is de afwezigheid van Macron in het publieke debat. Hij onthoudt zich van ieder commentaar op de stakingsbeweging en laat systematisch Philippe en vakminister Elisabeth Borne het woord voeren. Dat gebeurt in een strakke regie. Zo maakte de Franse zakenkrant Les Echos vorige zondag bekend dat ze half maart een interview met Borne niet had gepubliceerd omdat het te veel herschreven was, vermoedelijk door de diensten van de eerste minister.

14 miljard ophoesten

Philippe slaat zich voorlopig goed door de stakingen heen. Hij benadrukt dat de huidige toestand van de SNCF onhoudbaar is. Jaarlijks moet de Franse belastingbetaler 14 miljard euro ophoesten om de maatschappij drijvende te houden. Wegens de nakende liberalisering van het spoorverkeer wordt de SNCF omgevormd tot een naamloze vennootschap, maar ze blijft volledig in staatshanden.

De hervorming mijdt ook politiek gevoelige punten. Aan de ‘kleine’ lijnen, meestal onrendabele verbindingen in het diepe Franse hinterland, wordt niet geraakt. Dat voorkomt onrust bij de lokale politici.

Het overleg met de bonden waar de regering op inzet, vlot wel niet. Donderdag, na de eerste twee stakingsdagen, stapte de communistische CGT boos op van de onderhandelingstafel en noemde het overleg een ‘maskerade’. Bij andere vakbonden klinkt de waarschuwing dat de acties nog verhard kunnen worden.

Die zullen sowieso een uitputtingsslag worden. De bonden hebben een originele manier van staken gevonden, waardoor de impact maximaal is en de financiële gevolgen voor de stakers beperkt. Er wordt telkens twee dagen gestaakt om de drie dagen. Dat roterend systeem ontwricht in belangrijke mate de organisatie van het spoor. Meestal heeft de SNCF een goede dag nodig na de stakingen om de toestand weer ‘normaal’ te laten worden. Dat betekent dus drie dagen verstoord spoorverkeer.

Stakingsbereidheid

Het succes van de bonden zal in grote mate afhangen van de stakingsbereidheid. De voorbije week was slechts een derde van het totale personeel bereid te staken. Maar bij de machinisten en de controleurs, nodig om de treinen effectief te laten rijden, was twee derde ertoe bereid.

Flixbus France zette de voorbije week een recordaantal bussen in om reizigers te vervoeren.

Ook het gemor van de reizigers zal een rol spelen. De Franse spoorreiziger zoekt naarstig naar alternatieven, bijvoorbeeld op de geliberaliseerde busmarkt. Flixbus France zette de voorbije week een recordaantal bussen in om reizigers te vervoeren. Blablacar, een Franse variant van Uber, kreeg zoveel verzoeken voor vervoer dat het ook bussen inlegde om de gestrande passagiers ter bestemming te brengen.

Traditioneel ligt de grootste knoop rond de hoofdstad Parijs, ook omdat de SNCF voor een stuk in staat voor het voorstedelijk metrovervoer. Door de staking ontstonden de voorbije week gigantische files. Vandaag en morgen zijn de volgende actiedagen. Die vallen samen met het begin van de paasvakantie voor sommige Franse regio’s.

Ambitieus plan

Politiek vertaalt de sociale onrust zich duidelijk (nog) niet in een crisissfeer. Macron laat zijn regering hervormingsvoorstel na hervormingsvoorstel lanceren. De voorbije week was het politiek bedrijf aan de beurt. Philippe ontvouwde een ambitieus plan om het parlement af te slanken én een stukje evenredige vertegenwoordiging in de verkiezingen te brengen.

404 Kleiner parlement Het aantal leden in de kamer van volksvertegenwoordigers wordt teruggebracht van 577 naar 404.

Het aantal leden in de kamer van volksvertegenwoordigers wordt teruggebracht van 577 naar 404 en het aantal senatoren van 348 naar 244. Een afslanking van 30 procent. Het Franse kiessysteem wordt ook aangepast. 61 afgevaardigden worden verkozen volgens een proportioneel kiesstelsel en niet langer via een getrapt meerderheidsstelsel.

Maar ook die institutionele hervormingen komen er niet zomaar. Daarvoor heeft Philippe een parlementaire meerderheid nodig, en in de senaat heeft La République En Marche! die niet. Daar zijn de conservatieve Les Républicains (LR) de grootste. LR is afkerig van een proportioneel stelsel. Omdat de partij sterk lokaal is ingebed, is ze electoraal beter gediend met het meerderheidsstelsel.