Franse justitie wrijft ex-president Sarkozy samenzwering aan

Voor Nicolas Sarkozy blijven de juridische besognes zich opstapelen. Na een verhoor van ruim 40 uur eerder deze week is de voormalige rechtse president in staat van beschuldiging gesteld wegens samenzwering. Dat bevestigde justitie vrijdag.

Libische dictator

Vijf jaar later, in volle herverkiezingsstrijd, gooide de Franse nieuwssite Mediapart evenwel een bommetje over die eerste verkiezingsrace van Sarkozy. De site pakte uit met een document waaruit moest blijken dat diens campagne van 2007 mee gefinancierd was door het regime van de toenmalige Libische dictator Muammar Kadhaffi.