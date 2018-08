Franse milieuminister stapt abrupt op

Volgens Hulot voelde hij zich binnen de regering eenzaam als het op milieuvraagstukken aankwam. Opmerkelijk is dat hij zowel president Emmanuel Macron als premier Edouard Philippe in het ongewisse liet van zijn beslissing tot de aankondiging op de radio.

Macron verliest daarmee één van zijn populairste regeringsleden. Hulot werd bij het grote publiek in Frankrijk bekend als presentator van het natuurprogramma Ushuaïa op televisie. In 1990 richtte hij de Fondaton Ushuaïa op, die vijf jaar later zijn eigen naam zou gaan dragen. President Macron kon hem overtuigen om minister te worden in de regering van premier Philippe.