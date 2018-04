Franse miljardair Vincent Bolloré in de kraag gevat

De Franse zakenman Vincent Bolloré is dinsdag in het Franse Nanterre in hechtenis genomen in een onderzoek naar mogelijke corruptie bij het toekennen van havencontracten in West-Afrika.

Het was de Franse krant Le Monde die dinsdag uitpakte met het nieuws en het werd al snel bevestigd door andere Franse media en door de groep Bolloré zelf: haar topman Vincent Bolloré en diverse andere toplui van het conglomeraat zijn in de kraag gevat in een corruptieonderzoek door het Franse gerecht.

Bolloré, met een geschat vermogen in 2016 van ruim 7 miljard euro een van de rijkste Fransen, wordt dinsdag verhoord in een gebouw van de Franse antifraudedienst OCLCIFF in het kader van een gerechtelijk onderzoek in Parijs naar de vraag of de groep Bolloré in 2010 misbruik gemaakt heeft van haar politieke adviesactiviteiten van haar filiaal Havas om in West-Afrika het beheer van de havens van Lomé in Togo en Conakry in Guinee toegeschoven te krijgen.

De groep wordt daarbij verdacht van 'corruptie van buitenlandse overheidsfunctionarissen'. In 2016 werd in hetzelfde onderzoek al een huiszoeking gehouden in de kantoren van Bolloré Africa Logistics, ook in het bureau van Bolloré zelf.

Omstreden

De beide havencontracten zijn alvast omstreden. Dat van Conakry was voor 25 jaar in handen van de Franse reder NCT Necotrans, maar werd in 2011 door de nieuwe president van Guinee vroegtijdig verbroken en toegekend aan Bolloré. Dat leidde tot een juridische oorlog tussen de twee Franse groepen. In 2013 werd Bolloré veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 2 miljoen euro aan NCT.

De groep Bolloré ontkende dinsdag in een reactie onregelmatigheden te hebben begaan bij de toekenning van de contracten. Ze wees erop dat er al een onafhankelijke audit werd uitgevoerd en dat die niets ongewoons aan het licht bracht.

Bolloré heeft een hele resem belangen, vooral in de haven- en logistieke sector, communicatie en elektriciteit. Ze is ook een van de grootste eigenaars van plantages ter wereld. Vincent Bolloré kwam eerder deze maand nog in het nieuws toen hij onverwacht het voorzitterschap van de Franse mediagroep Vivendi afstond aan zijn zoon.