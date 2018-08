Franse minister met Belgische roots speelt vertrouwen Macron in geen tijd kwijt

De Franse minister van Cultuur, Françoise Nyssen (67), werd koud gepakt op de eerste ministerraad na het politieke reces. Door illegale verbouwingen is ze het vertrouwen van haar baas kwijt.

Het satirische weekblad Le Canard Enchaîné pakte uit met het bericht dat Nyssen het Parijse kantoor van haar uitgeverij Actes Sud in het hartje van het Quartier Latin illegaal met 150 m² had uitgebreid.

Naar verluidt was president Emmanuel Macron not amused. De president komt pas uit een politieke storm rond zijn gewezen lijfwacht Alexandre Benalla en zijn intiemste raadgever Alexis Kohler worstelt met klachten over belangenvermenging. Een flaterende minister van Cultuur kan daar niet meer bij.

Wat het nog erger maakt: bij Nyssen is sprake van recidivisme. Bij haar aanstelling raakte bekend dat haar man, Jean-Paul Capitani, ook al illegale verbouwingen liet uitvoeren in de zetel van de uitgeverij.

Capitani verdedigde zich door te stellen dat hij geen ‘betonboer’ was, maar net de cultuur in Arles wilde promoten. De bouwvergunningen werden a posteriori in orde gebracht voor Nyssen minister werd. In juni dit jaar bleek, andermaal na onthullingen in Le Canard Enchaîné, dat Capitani was doorgegaan met werken waarvoor geen toestemming was.

Calvarietocht

Nyssens ministerschap is uitgegroeid tot een ware calvarietocht. Aanvankelijk kon haar aanstelling rekenen op veel sympathie, maar die ebde snel weg. Nyssen is van Belgische afkomst. Haar vader legde de basis voor Actes Sud. De uitgeverij is een van de betere van Frankrijk.

Met de achtergrond van een gepassioneerde uitgeefster had Nyssen aanvankelijk een voetje voor in de culturele wereld. Maar de realiteit haalde haar snel in. Nyssen bleek niet bestand tegen de politieke spelletjes. Bovendien is Cultuur een departement dat meer prestige dan middelen heeft.

Het werd al snel duidelijk dat Nyssen niet langer goed lag in het Elysée. En met premier Edouard Philippe liep het meteen verkeerd. Nyssen steunde tijdens de parlementsverkiezingen van juni 2017 een socialistische kandidaat in Parijs, terwijl Philippe het kamp koos van een conservatieve kandidaat. Die laatste won.

Haar politieke onervarenheid woog zwaar op de minister. De ultieme schande was wellicht dat ze de zeggenschap verloor over het Centre National du Livre (CNIL) en over de economische regulering van de literaire uitgeverijen. Eerder was ze ook al het beslissingsrecht kwijtgespeeld over het nationaal patrimonium, zag ze de succesauteur Leïla Slimani de persoonlijke adviseur van Macron worden voor de ‘francofonie’ en kreeg schrijver Erik Orsenna de opdracht een onderzoek naar de bibliotheken uit te voeren.