Franse minister van Justitie in verdenking gesteld

In Frankrijk is minister van Justitie Éric Dupond-Moretti vrijdag in verdenking gesteld vanwege een belangenconflict. Het is de eerste keer dat een dienstdoende minister van Justitie in die positie belandt.

In Frankrijk waren vrijdag heel wat ogen gericht op het Cour de justice de la République (CJR). Op de agenda van het orgaan dat onderzoek doet naar inbreuken die een minister in functie mogelijk beging, stond een bijzonder punt: het verhoor van minister van Justitie Éric Dupond-Moretti.

De bal was begin dit jaar aan het rollen gegaan. Na klachten van drie magistratenvakbonden en de anticorruptievereniging Anticor openden de magistraten van het CJR een onderzoek naar de minister. De hamvraag luidt of Dupond-Moretti zijn functie misbruikt heeft om een eitje te pellen met magistraten met wie hij in conflict gelegen had toen hij actief was als advocaat.

Sarkozy

De klagers verwijten de minister dat hij de administratieve vervolging beval van drie magistraten van het nationaal financieel parket (PNF), die betrokken waren bij een vooronderzoek naar de affaire-Bismuth, een afluisterschandaal waarin ex-president Nicolas Sarkozy en diens advocaat Thierry Herzog een hoofdrol speelden.

Herzog is een vriend van Dupond-Moretti. Ze belden wel eens met elkaar toen de telefoon van Herzog onder de tap stond, waardoor ook gedetailleerde telefoongegevens van Dupond-Moretti in handen vielen van het PNF.

We hebben te maken met politieke manoeuvres. Eric Dupond-Moretti Franse minister van Justitie

Die pikte dat niet zomaar en diende enkele jaren geleden klacht in tegen het nationaal financieel parket. Hij fulmineerde destijds over 'spionagemethodes'. Toen Dupond-Moretti in de zomer van 2020 tot minister benoemd werd, trok hij zijn klacht in. Maar volgens de klagers poogde de minister drie leden van het PNF vervolgens alsnog aan te pakken via een administratief onderzoek.

De magistratenvakbonden en Anticor maakten nog een tweede dossier aanhangig tegen de minister. Hij zou ook de administratieve vervolging gevraagd hebben van een voormalige onderzoeksrechter die een van zijn ex-cliënten in staat van beschuldiging gesteld had. Als advocaat had Dupond-Moretti de onderzoeksrechter 'cowboymethodes' aangewreven.

Onschuld

Sinds het CJR een onderzoek naar hem geopend heeft, heeft de minister van Justitie steeds zijn onschuld uitgeschreeuwd. Hij verwijt de magistratenvakbonden 'politieke manoeuvres' uit te voeren 'om een andere minister van Justitie te krijgen'.

Het spreekt voor zich dat we deze inbeschuldigingstelling zullen aanvechten. Advocaten Dupond-Moretti

De benoeming van Dupond-Moretti - die vanwege zijn franc-parler als advocaat een graag geziene gast was in tv-studio's - had in juli 2020 flink wat protest uitgelokt in de Franse magistratuur. 'De aanstelling van zo'n controversiële persoonlijkheid is niet minder dan een oorlogsverklaring', klonk het in die gelederen.

Desalniettemin bleven president Emmanuel Macron en premier Jean Castex de afgelopen maanden vierkant achter Dupond-Moretti staan. Die had de job vorig jaar op uitdrukkelijk verzoek van het Franse staatshoofd aanvaard.

Vertrouwen

Ook na de inverdenkingstelling vrijdag bevestigde Castex expliciet zijn vertrouwen in zijn minister. Dupond-Moretti tekende ongewild wel voor een primeur. Hij is de eerste dienstdoende minister van Justitie die in die positie belandt.