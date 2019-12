Franse pensioentsaar neemt ontslag

Aan de vooravond van een nieuwe grote stakingsdag heeft Jean-Paul Delevoye de eer aan zichzelf gehouden. Zijn positie was onhoudbaar geworden.

De Franse hoge commissaris voor pensioenhervorming, Jean-Paul Delevoye, heeft maandag ontslag genomen. De voorbije dagen namen de vakbonden en de oppositie hem al zwaar onder vuur omdat hij een aantal mandaten verzwegen had in zijn vermogensverklaring. Zijn positie was onhoudbaar geworden, schrijft de krant Le Monde.

'De hoge commissaris vond het verkieslijk af te treden om te kunnen reageren op de kritiek waarvan hij het onderwerp is. We verwelkomen zijn verantwoordelijkheidszin op een belangrijk moment in de hervorming', reageerde het Élysée.

Parijs in de knoop

Delevoye werd in 2017 aangesteld om de pensioenhervorming voor te bereiden. Die blijft de gemoederen beroeren. De Fransen protesteren al anderhalve week tegen de plannen van president Emmanuel Macron.

Aan de vooravond van de nieuwe grote stakingsdag dinsdag, was maandag het openbaar vervoer in Parijs nog maar eens sterk verstoord. Acht metrolijnen bleven gesloten. Daardoor stond iets voor 9 uur meer dan 600 kilometer file. Meerdere universiteiten beslisten door de hinder examens uit te stellen of te annuleren.