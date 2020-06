Franse politie weigert zondebok te zijn van antiracistisch protest

De politie is niet racistisch, ze is republikeins.

De dood van de Afro-Amerikaan George Floyd leidt wereldwijd tot felle protesten tegen racisme en excessieve politieoptredens, ook in Frankrijk. Jongeren met een migratieachtergrond in de banlieues voelen zich al langer het slachtoffer van discriminatie. Vooral de dood van Adama Traoré, een zwarte man die in 2016 net als Floyd stikte tijdens een arrestatie, wordt dezer dagen weer volop in herinnering gebracht.

Zero tolerantie

Minister Castaner kondigde terstond 'zero tolerantie' voor racisme in de politiekorpsen aan, en verbood nog langer wurggrepen toe te passen bij arrestaties. De Franse politie reageerde woest.

'Mijn collega's kunnen dit niet meer aan', zei vakbondsleider Fabien Vanhemelryck vrijdag. De voorbije jaren stonden Franse ordediensten in de frontlinie tegen terreuraanslagen. Ze moesten tussenbeide komen toen protest van de 'gilets jaunes' maandenlang resulteerde in zware rellen. Dit voorjaar dienden ze dan weer te controleren of de strenge lockdownmaatregelen nageleefd werden. En nu dit. 'De politie is niet racistisch, ze is republikeins.'