Franse premier lanceert 'relancekabinet'

De Franse 'relanceregering' staat grotendeels in de steigers. Veel ministers van ex-premier Edouard Philippe duiken ook op in het kabinet van zijn opvolger, Jean Castex. De zwaargewichten blijven op post.

De nieuwe Franse premier, Jean Castex, heeft een drukke driedaagse achter de rug. Nadat president Emmanuel Macron hem afgelopen vrijdag tot regeringsleider benoemd had, is hem amper een moment rust gegund. Afgelopen weekend stond hij permanent in contact met zijn grote baas. Tijdens dat overleg stond één thema centraal: de vorming van het kabinet dat Frankrijk nieuw leven moet inblazen.

Naar de samenstelling van werd met veel belangstelling uitgekeken. De 'relanceregering' telt 31 ministers. Castex houdt 26 ministers van zijn voorganger Edouard Philippe aan boord, van wie 18 dezelfde portefeuille krijgen.

Vertrouwde gezichten

Jean-Yves Le Drian blijft op Europese en Buitenlandse Zaken op post. Bruno Le Maire behoudt Economie en Financiën en krijgt er Relance bij. Florency Parly blijft bevoegd voor de strijdkrachten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met Gérald Darmanin wel een andere baas. Ook op Ecologische Transitie en Justitie zwaaien nieuwkomers de plak. De ploeg-Castex telt 16 vrouwen. Dinsdagnamiddag vergadert ze een eerste keer.

Politieke waarnemers hadden verwacht dat Castex op instigatie van Macron veel nieuwe figuren uit linkse en rechtse hoek aan boord zou hijsen om die kampen in de aanloop naar de presidentsrace van 2022 uit elkaar te spelen. Maar dat blijkt, op een enkeling na, niet het geval. 'De partij van de president voert duidelijk de boventoon in dit kabinet', merkte de linkse politica Ségolène Royal op.

Castex is wel van rechtse signatuur. Tot hij eind vorige week de sleutels van Matignon in handen kreeg, maakte de 55-jarige burgemeester van het Zuid-Franse Prades deel uit van de conservatieve Les Républicains. Die partijkaart belandde meteen in de prullenmand na zijn aanstelling.

Lidmaatschap

Wellicht komt lidmaatschap van Macrons partij La République en Marche (LREM) snel in de plaats. 'Het lijkt me niet meer dan logisch dat ik me ondubbelzinnig inschrijf in de beweging die het beleid van de president steunt', zei Castex zondag.

Door lid te worden van LREM zou de hoge ambtenaar zich onderscheiden van zijn voorganger op Matignon. Hoewel Philippe voor hij Macrons rechterhand werd Les Républicains wel de rug toegekeerd had, hield hij tijdens zijn driejarige premierschap vast aan zijn statuut van onafhankelijke.

Castex wil op nog een andere manier breken met Philippes aanpak. Tot frustratie van de parlementsleden van LREM wierp die zich nooit op als de 'echte patron' van de meerderheid. Ontmoedigd verliet een vijftiental parlementsleden van LREM onlangs Macrons gelederen. De nieuwe premier is vastbesloten de zaken anders te benaderen. 'Mijn relatie met de meerderheid in het parlement staat bovenaan mijn prioriteitenlijst.'

Grote debuut

Om te bewijzen dat het hem menens is, voegde hij maandag meteen de daad bij het woord. Voor hij de samenstelling van zijn bestuursploeg prijsgaf, trok hij naar de voorzitters van de Assemblée, de senaat en de fractieleiders van de partijen die de president in het parlement steunen.