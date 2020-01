Franse premier trekt verhoging pensioenleeftijd tijdelijk in.

De Franse regering is bereid om een stuk uit de geplande pensioenhervorming in te trekken, met name de standaardleeftijd van pensioenering vanaf 64 jaar. Dat blijkt uit een document dat de Franse premier Edouard Philippe zaterdag heeft overhandigd aan de vakbonden.

De pensioenhervorming in Frankrijk veroorzaakt al enkele weken beroering. De meer gematigde vakbonden zijn bereid te spreken over de omvorming van de 42 bestaande pensioensystemen in Frankrijk naar één enkel systeem. Maar dat de standaardpensioenleeftijd zou opschuiven van 62 naar 64 jaar, zien ze niet zitten, zo lieten ze al weten. Vakbonden die op een hardere lijn zitten, zoals de CGT, voeren verder actie tegen de hele geplande hervorming.

’Om mijn vertrouwen in de sociale partners aan te tonen, ben ik bereid de kortetermijnmaatregel in het wetsontwerp in te trekken, met name het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd vanaf 2022 naar 64 jaar in 2027’, aldus de Franse premier.

Schermvullende weergave Premier Edouard Philippe doet een toegeving aan de vakbonden in de onderhandelingen over de pensioenhervorming in Frankrijk. ©AFP

Het zou gaan om een tijdelijk intrekken van de maatregel om zo het overleg met de vakbonden weer vlot te trekken. Premier Philippe voorziet voor dat overleg een termijn tot eind april dit jaar. In die periode moeten werkgevers en werknemers tot een akkoord komen over het betaalbaar houden van de Franse pensioenen. Als er tegen dan geen akkoord is, komt de pensioenleeftijd van 64 jaar weer op tafel, aldus de Franse premier.