Franse premier wint gemeenteraadsverkiezingen

De Franse premier Édouard Philippe is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in de Normandische havenstad Le Havre. Hij zou 59 procent van de stemmen halen. In Parijs is de socialist Anne Hidalgo herverkozen.

De Franse premier Édouard Philippe wint de gemeenteraadsverkiezingen in Le Havre, zo blijkt uit de exitpolls. Hij zou zondag in de beslissende tweede ronde 59 procent van de stemmen gekregen en wordt dus opnieuw burgemeester van de havenstad. President Emmanuel Macron feliciteerde Philippe onmiddellijk met dat succes.

In Parijs is de socialistische burgemeester Anne Hidalgo herverkozen met 50 procent van de stemmen. In Lyon en Bordaux zouden de ecologisten aan zet komen.

59 % Zege premier De Franse premier Philippe haalt 59 procent van de stemmen in zijn stad Le Havre.

Het gaat om de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste ronde dateert van net voor de lockdown. Vandaag werd enkel gestemd in de steden waar geen duidelijke winnaar naar voren was gekomen. De opkomst vandaag was bijzonder laag, net zoals in de eerste ronde.

Herschikking

Hoewel Philippe - die als onafhankelijke opkwam - de sjerp dus binnenhaalt, heeft de partij van Macron het moeilijk in de grote steden. Nochtans was het zaak voor de Franse president om de nog jonge LREM lokaal te verankeren. Hoewel het afwachten is op de resultaten uit de andere steden, was de eerste ronde niet hoopgevend voor de partij.

Bovendien vindt de tweede ronde plaats tegen de achtergrond van een zware gezondheidscrisis. Frankrijk werd zwaar getroffen door het coronavirus, met bijna 30.000 doden. Er wordt volop gespeculeerd over hoe Macron zal reageren op de uitslagen. Een regeringsherschikking is niet ondenkbaar.