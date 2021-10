Franse president Macron houdt vast aan kernenergie

Terwijl België zich opmaakt voor een kernuitstap in 2025 trekt de Franse president Emmanuel Macron extra geld uit voor de nucleaire sector. 'Tegen 2030 moeten in Frankrijk kleinere, veiligere kernreactoren verrijzen.'

Hebben kernreactoren nog een rol te spelen in de energiebevoorrading? Die discussie woedt in veel landen al jaren. Duitsland besliste in 2011, na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima, versneld uit kernenergie te stappen en de kaart van hernieuwbare energie te trekken. De laatste nucleaire centrale gaat er normaal eind 2022 dicht.

Nu de energieprijzen boomen, is de kernuitstap ook in ons land brandend actueel. Officieel maakt België zich op voor een kernuitstap in 2025. Of die timing overeind blijft, moet in november blijken. Dan hakt de federale regering de knoop door.

De oudste vijf kerncentrales sluiten sowieso. De jongste twee reactoren blijven na 2025 mogelijk open als de energiebevoorrading in het gedrang komt of de elektriciteitsprijs fors dreigt te stijgen. Onder meer de regeringspartij MR gaf al aan kernenergie niet per se af te zweren na 2025.

France 2030

Mogelijk voelen de Franstalige liberalen zich in de aanloop naar dat cruciale overleg gesterkt door een speech die Emmanuel Macron dinsdag gaf. Voor studenten, bedrijfsleiders, onderzoekers en academici presenteerde de Franse president 'France 2030', een project van 30 miljard euro dat van Frankrijk weer een wereldspeler moet maken in verschillende domeinen.

'France 2030 is het antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd, zoals de ecologische transitie', zei Macron. Eén passage sprong in het oog. De Franse president is niet van plan kernenergie af te zweren. Integendeel, hij wil er de komende jaren net op inzetten.

'200.000 Fransen werken in de nucleaire sector. Dat biedt kansen. We moeten weer investeren zodat we het voortouw nemen in disruptieve innovatie in die sector', zei Macron.

Kleine kernreactoren

Hij ziet heil in de bouw van kleinere, moduleerbare kernreactoren (SMR's). 'We zijn bereid 1 miljard euro te investeren om kleinere reactoren te ontwikkelen die veiliger zijn en die minder nucleair afval achterlaten.'

Onze belangrijkste doelstelling is tegen 2030 kleine, innovatieve kernreactoren met een betere afvalverwerking te doen verrijzen. Emmanuel Macron Franse president

Het grote voordeel van SMR's is dat ze relatief eenvoudig te installeren zijn. Ze kunnen in fabrieken gebouwd worden en daarna vervoerd worden naar de exploitatiesite, waar verschillende kleine reactoren aan elkaar gekoppeld kunnen worden. SMR's hebben een capaciteit van maximaal 300 megawatt. Bij klassieke kernreactoren is dat 1.000 megawatt of meer.

'Frankrijk heeft een achterstand goed te maken in dat domein', zei Macron. In Rusland zijn al twee SMR's operationeel. Ook in de Verenigde Staten en Canada zijn stappen gedaan in de ontwikkeling ervan. 'Onze belangrijkste doelstelling is tegen 2030 kleine, innovatieve kernreactoren met een betere afvalverwerking te doen verrijzen', zei de Franse president.

Groene waterstof

Hij zet echter niet exclusief op kernenergie in. Via massale investeringen hoopt Macron zijn land tegen 2030 te laten uitgroeien tot een koploper in groene waterstof 'om de industrie koolstofvrij te maken'. 'Ook in zonnepanelen en windmolenparken op zee moeten we investeren', klonk het.