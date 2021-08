Franse priester vermoord, dader geeft zichzelf aan

Een Franse priester (60) is vermoord teruggevonden in het Franse dorpje Laurent-sur-Sèvre. De verdachte is een uitgewezen asielzoeker, die eerder brand stichtte in de kathedraal van Nantes. Justitie gaat niet uit van een terroristische aanslag.

Een Rwandese man (40) meldde zichzelf maandagochtend in een commissariaat van de gendarmerie in Mortagne-sur-Sèvre. Hij bekende meteen dat hij in Saint-Laurent-sur-Sèvre een geestelijke heeft vermoord. Speurders troffen er het lichaam aan van de 60-jarige overste van de Montfortanen.

De verdachte is bekend bij het gerecht. Emmanuel A. zat al een tijd in voorhechtenis omdat hij ruim een jaar geleden brand stichtte in de kathedraal van Nantes. Emmanuel A. probeert sinds 2012 asiel te krijgen in Frankrijk, maar de overheid wees zijn aanvragen telkens af. Nadat hij in juli 2020 het bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten, stichtte hij brand in de kerk waar hij al vier jaar actief was als vrijwilliger. Hij voelde zich boos en wanhopig, schreef hij in een mail die hij enkele uren voor de brandstichting had verstuurd. Het motief voor de moord op de priester in Saint-Laurent-sur-Sèvre is nog niet bekend, al lijkt een terroristisch motief onwaarschijnlijk.

In plaats van haar medeleven te betuigen aan de katholieken die deze moordenaar opvingen, polemiseert mevrouw Le Pen zonder de feiten te kennen. Gérald Darmanin Franse minister van Binnenlandse Zaken

Emmanuel A. woonde volgens Franse media al ‘meerdere maanden’ bij de Montfortanen. Daar stond hij onder toezicht van justitie, in afwachting van het proces over de brandstichting in Nantes.

Akelige herinneringen

De moord roept in Frankrijk akelige herinneringen op aan de terroristische moord op pastoor Jacques Hamel in 2016 en de mesaanval van oktober 2020 in Nice, waarbij drie kerkbezoekers om het leven kwamen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vertrok meteen na het nieuws naar de Vendée.

Marine Le Pen, de frontvrouw van het extreemrechtse Rassemblement National, lanceerde een felle tweet nadat de identiteit van de verdachte was bekendgemaakt in de pers. ‘In Frankrijk kan je illegaal leven, de kathedraal van Nantes in brand steken, nooit worden uitgewezen en recidiveren door een priester te vermoorden.’ Darmanin reageerde meteen: ‘In plaats van haar medeleven te betuigen aan de katholieken die deze moordenaar opvingen, polemiseert mevrouw Le Pen zonder de feiten te kennen: deze buitenlander viel niet uit te wijzen zolang het justitieel toezicht niet was opgeheven.’