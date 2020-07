Franse regering neemt ontslag

De Franse premier Edouard Philippe heeft vrijdagmorgen het ontslag van zijn regering ingediend bij president Emmanuel Macron. Met die demarche maakt hij de weg vrij voor een langverwachte regeringsherschikking.

'De heer Edouard Philippe heeft vandaag het ontslag van zijn regering overgemaakt aan de president van de republiek. Die heeft dat aanvaard. Tot een nieuwe regering aantreedt, behandelt de premier met de leden van zijn regering de lopende zaken.' Met die korte mededeling maakte het Elysée vrijdagmorgen bekend dat het land voorlopig geen volwaardige bestuursploeg meer heeft.

Door de demarche van Philippe heeft Macron nu de handen vrij om zijn regering grondig op te schudden. Een kabinetswissel hing al een tijd in de lucht. Maar dat de Franse premier net nu het ontslag van zijn equipe ingediend heeft, heeft heel wat waarnemers in Frankrijk toch verrast. Want voor vrijdagmorgen stond een ministerraad gepland. Die gaat nu niet door.

Nieuwe weg

Mogelijk heeft een interview van de Franse president met de regionale pers de zaken in een stroomversnelling gebracht. In dat gesprek maakte die er geen geheim van dat het tijd is 'om de bladzijde om te slaan'. 'Nu de acuutste fase van de gezondheidscrisis achter ons ligt, is het tijd om een nieuwe weg in te slaan en het land een nieuw elan te geven', klonk het.

Macron zette de prioriteiten tot aan de presidentsverkiezingen van 2022 op een rij. 'De economische en sociale wederopbouw vormt de rode draad. Net als het klimaatdossier.' De president belooft fors te investeren in de gezondheidssector. Het zorgpersoneel mag zich verheugen op een betere verloning.

Daarnaast broedt Macron op een initiatief rond een erg heikel dossier: de pensioenen. En dan is er nog de jeugd. 'Jongeren zijn de grootste slachtoffers van deze crisis. Om te voorkomen dat we straks opgezadeld zitten met een verloren generatie, komen er financiële stimuli om werkgevers aan te zetten hen een job te geven.'

Poppetjes

Of Macron nog rekent op Philippe in de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 2022, laat hij in het interview met de regionale pers in het midden. 'We gaan eerst de krachtlijnen voor de volgende twee jaar uitzetten.' Pas daarna volgen de poppetjes. Volgens hem heeft Philippe de voorbije drie jaar als premier 'voortreffelijk werk' verricht.

De voorbije weken doken evenwel steeds meer berichten op dat er ruis zat op de lijn tussen het Elysée en Matignon, de ambtswoning van de premier. Dat Philippe tijdens de gezondheidscrisis zijn baas in populariteit overvleugelde, bevorderde wellicht de relaties niet.

Als Macron uiteindelijk voor een andere premier kiest, zit Philippe evenwel niet meteen zonder werk. Afgelopen zondag sleepte hij met gemak de burgemeesterssjerp in de wacht in Le Havre.