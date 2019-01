Franse regering wil harder optreden tegen gele hesjes

De Franse regering is van plan een nieuwe wet aan te nemen om mensen te straffen die deelnemen aan onaangekondigde betogingen. Dat heeft Edouard Philippe, de Franse premier, maandagavond aangekondigd nadat een betoging van de gele hesjes afgelopen weekend opnieuw uit de hand is gelopen.

80.000 agenten

Zaterdag leidde een betoging van de gele hesjes nog tot zware rellen. Er doken beelden op waarop te zien is hoe een politieagent verschillende mensen in elkaar slaat tijdens een betoging in de Zuid-Franse stad Toulon.

In Parijs heeft dan weer een ex-bokser zichzelf aangegeven bij de politie nadat hij twee agenten had geslagen tijdens de betogingen van afgelopen weekend in de Franse hoofdstad. In een video is te zien hoe de 37-jarige Christophe Dettinger - een gewezen kampioen bij de halfzwaargewichten - op agenten inslaat.