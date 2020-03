Franse regering zet kwaad bloed met noodgreep rond pensioenplan

In het dossier van de pensioenhervorming heeft de Franse regering het parlement buitenspel gezet. Tot woede van de oppositie en de vakbonden. Die roepen op tot nieuwe acties.

'Na meer dan 115 uur parlementair debat - overdag en 's nachts, zelfs tijdens de weekends - buigt de Assemblée zich momenteel over artikel 8 van de pensioenhervorming, terwijl de tekst er 65 telt. Het is dan ook hoog tijd om een eind te maken aan dit non-debat met de oppositie en de weg te effenen voor de verdere parlementaire behandeling. Daarom doet de regering een beroep op grondwetsartikel 49 alinea 3.'

Met die woorden deelde de Franse premier Edouard Philippe de leden van de Assemblée afgelopen weekend mee dat zijn ploeg hen buitenspel zet rond de veelbesproken pensioenhervorming. Met de demarche namen de troepen van president Emmanuel Macron iedereen in snelheid. Ook de meeste leden van La République en Marche (LREM) vernamen via de media dat de invoering van een universeel pensioenstelsel aangenomen wordt zonder stemming in de Assemblée. Tenzij de regering dinsdag weggestemd wordt. Maar die kans is klein.

Obstructie

Het debat over Macrons pensioenplan was twee weken geleden afgetrapt in de Assemblée. Veel vaart kreeg het nooit omdat vooral de radicaal-linkse oppositie met de indiening van duizenden amendementen een obstructietactiek toepaste. Zo doorkruiste ze danig de timing van Macron en co.

Die waren erop uit de tekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 15 en 22 maart een eerste keer door het parlement te loodsen. In het huidige tempo zou het op zijn minst 150 dagen duren voor alle wetsartikels gestemd zijn. Daarom greep de ploeg-Philippe in.

Met de noodgreep oogst ze een storm van kritiek. 'Het regime vertoont totalitaire trekken. Macron minacht het leven van de gewone mensen', briest Jean-Luc Mélenchon, de leider van het radicaal-linkse La France Insoumise. 'In volle coronacrisis beslist de regering tijdens een ministerraad over de gezondheidsperikelen een beroep te doen op het artikel 49-3. Cynischer wordt het niet', zegt Damien Abad, de fractieleider van de conservatieve Les Républicains. Ook in eigen rangen krijgt de president hier en daar de wind van voren.

Vakbonden

De demarche van Macron en Philippe werkt ook als een rode lap op een stier bij de vakbonden. Zij roepen hun leden op dinsdag weer massaal de straat op te gaan.