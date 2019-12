Franse regering zet pensioenhervorming door

Er komt een universeel systeem in plaats van 42 stelsels. De hervorming geldt voor wie vanaf 1975 geboren is, de anderen blijven in de oude systemen.

Voor de economische, sociale en milieuraad verdedigde de Franse premier Edouard Philippe de beslissingen van de regering. De pensioenhervorming lokt op dit moment veel protest uit. Olieraffinaderijen zijn platgelegd. Het openbaar vervoer is serieus verstoord en in Parijs is het een pure chaos.

Ondanks dat protest wil Philippe de hervorming doorzetten omdat ze 'een sterkere bescherming' biedt op een snel veranderende arbeidsmarkt. Het principe van een universeel stelsel heeft het voordeel dat ook gelijkheid wordt gegarandeerd voor iedereen. Met nadruk verklaarde Philippe dat ook de politieke klasse geen voordelen meer krijgt.

Gelijkheid

In het nieuwe stelsel wordt het pensioen berekend op basis van punten, en niet langer op basis van gewerkte trimesters en bepaalde verworven rechten. Het puntensysteem moet leiden tot meer gelijkheid, ook voor degenen die deeltijds werken.

De Franse regering belooft dat iedereen een nettopensioen van 1.000 euro per maand krijgt in het nieuwe systeem. Meer nog, het pensioen wordt vastgeklikt op 85 procent van het minimuminkomen (SMIC).

De vrouwen moeten de grote winnaars worden van de hervorming. Niet alleen wordt deeltijds werk niet langer bestraft maar de vrouwen zullen ook punten verzamelen tijdens hun bevallingsverlof en het aantal kinderen leidt ook tot bijkomende punten.

Solidariteitsmechanisme

Iedereen draagt gelijk bij tot 120.000 euro per jaar. Wie meer verdient, draagt niet alleen bij voor zijn eigen hoger pensioen, maar ook voor het solidariteitsmechanisme.

We moeten niet te snel gaan, maar ook niet te traag. Edouard Philippe Franse premier

De sociale partners zullen, onder toezicht van het parlement, het stelsel beheren. Ze moeten ook afspraken maken over de waarde van de punten en het invoeren van het bonus-malussysteem.

De pensioenleeftijd blijft op 62 jaar. Maar de regering wil iedereen aanzetten langer te werken. Er komt dus een 'omslagleeftijd'. Dat is de leeftijd waarop de pensioengerechtigde recht heeft op een volledig pensioen. In de huidige voorstellen ligt die in 2025 op 64 jaar. Wie langer werkt, kan dan nog punten en dus extra pensioen bijverdienen.

De overgang wordt niet bruusk ingevoerd. 'We moeten niet te snel gaan, maar ook niet te traag', stelde Philippe.

Overgangssysteem

Wie in 2025 op de arbeidsmarkt komt, draagt onmiddellijk bij aan het universele systeem. Wie vanaf 1975 geboren is, komt in een overgangssysteem. Wie voor 1975 geboren is, blijft in zijn oude stelsel.

Voor bijzondere beroepsgroepen, zoals werknemers bij de spoorwegen, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en bij de ordediensten, komen er ook bijzondere maatregelen, zodat ze hun rechten niet verliezen. Vooral die werknemers staan die vooraan in het verzet tegen de nakende hervorming.

Philippe wil dat de wet in de loop van volgend jaar wordt goedgekeurd en in werking treedt op 1 januari 2022. Dat geeft voldoende tijd voor overleg voor de praktische uitwerking van de modaliteiten.