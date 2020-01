Franse spoorwegen breken stakingsrecord

De strijd om de Franse pensioenhervorming heeft inmiddels veel weg van een stellingenoorlog. En de hoop op een doorbraak in het dossier is bij het begin van het nieuwe jaar niet gegroeid. Integendeel.

Heel wat actievoerders hadden verwacht dat Emmanuel Macron tijdens zijn nieuwjaarsspeech wat toegevingen zou doen om de weg naar een compromis te openen. Maar de Franse president zette in een assertieve toespraak de hakken in het zand. Het Franse pensioenstelsel krijgt een nieuw kleedje, verzekerde hij.

Vakbonden

Macron riep zijn regering en de sociale partners op zo snel mogelijk een compromis te sluiten. Maar of dat erin zit, is maar de vraag. De uitspraken van de president schoten de vakbonden in het verkeerde keelgat. Zij herhaalden nog eens dat ze hun verzet tegen de hervorming - die de 42 bestaande pensioenregimes herleid tot een universeel systeem - niet staken voordat de regeringsplannen in de prullenmand verdwenen zijn.

Zijn plannen lokten evenveel protest uit als vandaag. En brachten de regering uiteindelijk ten val. Na 22 dagen sociale onrust kieperde Juppé zijn pensioenplan in de prullenmand en trok hij naar president Jacques Chirac om zijn ontslag in te dienen.

Gas terugnemen

Dat scenario hoopt Macron tot elke prijs te vermijden. 'Ik stop al mijn energie in de hervorming van ons land, zodat het sterker, rechtvaardiger en menselijker wordt. Na 2,5 jaar neemt een president vaak gas terug om niemand voor het hoofd te stoten in de aanloop naar de volgende verkiezingen. We hebben dat recht niet. We moeten het omgekeerde doen', zei hij in zijn nieuwjaarsspeech.