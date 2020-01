Franse spoorwegen staken al 37 dagen op rij

De stakingen in Frankrijk blijven aanhouden. Na een dag van algemene mobilisatie leverde nieuw overleg vrijdag niet veel op.

In verschillende Franse steden kwamen donderdag opnieuw duizenden manifestanten op straat om hun ongenoegen te uiten. In Parijs leidde dat nabij de Place de la République opnieuw tot enkele spanningen. Door de optocht van de manifestanten was het verkeer in de Franse hoofdstad grondig verstoord en ook de Parijse metro reed niet volgens de normale dienstregeling.

Interprofessionele staking

De eerste algemene stakingsdag van 2020 liet zich donderdag niet alleen voelen bij het openbaar vervoer. Voor de vierde keer hebben verschillende sectoren de krachten gebundeld. Ook in het onderwijs was de staking voelbaar in lagere en secundaire scholen, maar werd ze minder breed gedragen dan de twee recentste mobilisatiedagen in december. Toeristen die donderdag de Eiffeltoren wilden bezoeken, waren er ook aan voor de moeite. Vrijdag blijft de hinder beperkt tot het openbaar vervoer en rijden opnieuw meer tgv's.

Uniform pensioenstelsel

42 pensioenstelsels De Franse regering wil komaf maken met de 42 verschillende pensioenstelsels.

De vakbonden staken al vijf weken tegen de geplande invoering van het nieuwe, uniforme pensioenstelsel. Met de pensioenhervorming wil de Franse regering de Fransen aanzetten tot langer werken op basis van een puntensysteem. De regering wil via een bonus-malussysteem meer gelijkheid en komaf maken met de 42 verschillende pensioenstelsels.

Verder komt er een solidariteitsmechanisme, waarin iedereen gelijk bijdraagt tot 120.000 euro per jaar. Vrijdag zaten de vakbonden en premier Édouard Philippe opnieuw samen, maar een grote doorbraak blijft voorlopig uit. De gematigde vakbonden vragen enkel om de pensioenleeftijd niet te verhogen. Radicalere vakbonden stellen daarentegen almaar hardere eisen. De topman van de vakbond CGT, Philippe Martinez, houdt het been stijf en wil het volledige plan van tafel.

Miljoenenverlies