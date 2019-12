Franse stakingsgolf tegen pensioenhervorming

Dinsdag worden er grote acties verwacht tegen de nieuwe pensioenplannen van president Emmanuel Macron. Voorlopig blijft de hinder beperkt tot de transportsector.

De samenvoeging van 42 verschillende pensioenstelsels moet de Franse economie competitiever maken tegenover concurrenten uit Azië en de Verenigde Staten. Maar in heel wat sectoren vrezen ze dat verworven rechten zullen worden aangepast. Sinds vorige week zijn er betogingen en stakingen in Frankrijk.

Maandag was vooral het openbaar vervoer in Parijs verstoord: heel wat treinen, bussen en metrostellen reden niet. Dat leidde tot monsterfiles in en rond de Franse hoofdstad.

Op de radio zeggen ze dat er veel begrip is voor de staking, maar ik ben nog niemand tegengekomen die de acties steunt. Yvan Burghgraeve Divisiedirecteur Katoen Natie

Ook in Lyon waren er meer files dan anders, al staakt het lokale openbaar vervoer hier niet, zegt de Belg Yvan Burghgraeve die er een divisie van de logistieke groep Katoen Natie leidt. In zijn bedrijf is er van sociale onrust geen sprake. 'Dat leeft hier niet in de privé-sector. De pensioenhervorming heeft vooral een impact op mensen in staatsbedrijven'. Is er veel begrip voor de staking? 'Op de radio zeggen ze van wel, maar in mijn omgeving ben ik nog niemand tegengekomen die de acties steunt', zegt Burghgraeve.

Fluxys

In de gasinvoerterminal van Duinkerke, die gecontroleerd wordt door het Belgische Fluxys, komen de acties wel dichter bij. 'Als er gasschepen komen, zijn we afhankelijk van sleepboten en diensten in de haven. De komende maand worden er een tiental schepen verwacht. Ik hoop dat we ze zullen kunnen ontvangen', zegt Juan Vazquez, de voorzitter van de LNG-invoerterminal.

Dinsdag worden er nog demonstraties verwacht en ook het luchtverkeer zal hinder ondervinden. Woensdag legt de regering de plannen op tafel. Als die milder zijn dan gevreesd, kan de sociale onrust snel verdwijnen. Anders kan het langer duren. 'In Frankrijk is er grote bereidheid om verworven rechten te verdedigen', zegt Vazquez.