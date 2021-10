Fransen lossen eerste schot in 'visserijoorlog' met Londen

Frankrijk heeft een Britse vissersboot onderschept in Franse wateren en aan de ketting gelegd. Een schot voor de boeg in de nakende visserijoorlog.

De Frans-Britse rel over de visserijrechten in de Noordzee is in een nieuwe fase beland, nadat de Franse politie een Britse vissersboot onderschept heeft in Frans gebied. Volgens de politie had de boot geen licentie om te vissen in die zone. Een andere Britse boot kreeg een waarschuwing. Het lijkt een schot voor de boeg van een visserijoorlog die vanaf 2 november in alle hevigheid kan losbarsten, nu Frankrijk gedreigd heeft met maatregelen tegen Britse vissersboten.

De essentie Frankrijk legde donderdag een Britse vissersboot aan de ketting omdat die viste in Frans wateren.

De spanning om Britse vislicenties voor de Franse vissersvloot loopt al enige tijd op.

Frankrijk neemt vanaf 2 november bijkomende maatregelen als de kwestie tegen dan niet geregeld is.

Het Verenigd Koninkrijk noemt de genomen maatregelen 'disproportioneel'.

De visserijrechten in Britse en Franse wateren zijn al langer een bron van spanningen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Na de brexit werden de quota herverdeeld en zijn er beperkingen voor de Europese boten die in Britse wateren willen vissen. Volgens Londen is 98 procent van de aangevraagde vergunningen voor Europese boten toegekend, maar Parijs betwist dat.

'Die informatie is gewoon fout', zegt de Franse minister van de Zee, Annick Girardin. 'Europa heeft 2.127 licenties aangevraagd, de Britten hebben slechts 1.913 licenties goedgekeurd, dat is 90 procent. En degenen die geen licentie hebben, zijn allemaal Frans, op een Belg of twee na.'

We hebben visserijrechten, en die verdedigen we. Annick Girardin Franse minister van de Zee

'We voeren geen oorlog, maar een strijd. De Franse vissers hebben hun rechten. Er is een akkoord getekend en we moeten dat uitvoeren. We hebben visserijrechten, en die verdedigen we', zei Girardin op de zender RTL.

Het aan de ketting leggen van de 'Gert Jan Cornelis' lijkt een voorafname op maatregelen die Parijs woensdag heeft aangekondigd. Als de licenties aan de Franse vissers tegen begin november niet worden toegekend, gaat Frankrijk Britse boten verbieden om hun vis in Franse havens aan land te brengen.

Bovendien worden de douaneformaliteiten verscherpt, ook voor het vrachtverkeer tussen het VK en Frankrijk. Parijs overweegt zelfs in de stroomvoorziening van het VK en de Kanaaleilanden in te grijpen. Tot 2026 kunnen de Britten en hun eilanden Franse stroom krijgen van de kerncentrales. De stroom zou niet afgesloten worden, maar Frankrijk bekijkt de mogelijkheid om de prijzen de hoogte in te jagen.

Disproportioneel

Londen reageert verontwaardigd op de 'disproportionele' maatregelen die Frankrijk neemt. Volgens een woordvoerder van premier Boris Johnson voldoet het Verenigd Koninkrijk aan alle regels die bij de brexit zijn afgesproken. Hij verwijt Frankrijk met de maatregelen internationale verdragen te schenden. Een vreemde stelling als men de discussie over Noord-Ierland tussen Europa en de Britten volgt.

'We willen onderhandelingen met de Franse overheid en de Europese Unie', zei de woordvoerder van Johnson. Op de vraag of de Britse marine ingezet zal worden, luidde het antwoord 'nee'. Het VK overweegt 'gerichte tegenmaatregelen'.

We willen onderhandelingen met de Franse overheid en de Europese Unie. Woordvoerder Brits premier Boris Johnson

De Franse premier Jean Castex verklaarde zich donderdag bereid tot onderhandelingen. 'Onze deur staat altijd open. We blijven bereid om nieuwe informatie te bekijken.'

De visserijrechten zijn voor beide landen belangrijk. Hoewel de sector slechts een marginale activiteit heeft in beide landen, wegen de vissers op de politiek. Ook voor Europa kan die rel uitdijen omdat de onderhandelingen over Noord-Ierland nog altijd lopen.