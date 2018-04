Fransen testen weerbaarheid hervormer Macron

De Franse president, Emmanuel Macron, staat voor cruciale weken. Met een 'guerrillaoorlog' hopen de vakbonden zijn hervormingsplan voor de spoorwegen te torpederen. Overleeft Macron de hete lente of bezwijkt hij net als zijn voorgangers onder het sociale verzet?

Terwijl heel wat Europeanen even een versnelling lager schakelen om de batterijen op te laden, breken voor de Franse president Emmanuel Macron net spannende tijden aan waarin hij mogelijk overuren moet draaien.

De Franse spoorwegvakbonden schieten dinsdag immers een grote stakingsgolf op gang. Ze zijn vastbesloten tot eind juni twee dagen op vijf te staken.

De acties dreigen vooral in Frankrijk zelf problemen te veroorzaken. Wie vanuit België naar een Frans treinstation spoort, hoeft zich volgens de Franse spoorwegen (SNCF) voorlopig aan geen te grote hinder te verwachten.

Speciaal statuut

De cheminots zijn vastbesloten een 'guerrillaoorlog' te ontketenen tegen Macron. Ze pikken het niet dat de president wil sleutelen aan hun speciaal statuut.

Andere acties Niet alleen de werknemers van de Franse spoorwegen voeren dinsdag actie. Ook hun collega's van luchtvaartmaatschappij Air France leggen het werk neer om een loonsverhoging af te dwingen. In de energiesector borrelt ook een protestgolf op. Werknemers uit die sector eisen dat de regering een rem zet op de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt. Voorts dringen ze aan op een statuut voor alle werknemers uit de sector. Daarnaast voeren de afvalophalers vanaf dinsdag actie om de oprichting van een nationale afvaldienst te eisen. Net als hun collega's uit de energiesector ijveren zij voor een statuut voor alle afvalophalers in Frankrijk.

Dat dat voornemen de werknemers van de SNCF doet steigeren, hoeft niet te verbazen. Het speciaal statuut garandeert hen vandaag een levenslange tewerkstelling, een lagere pensioenleeftijd, jaarlijkse opslag, een eigen socialezekerheidsstelsel en een eigen gezondheidsdienst.

Daarnaast zijn de cheminots ontstemd omdat de regering van plan is te tornen aan het monopolie van de SNCF en de spoorwegmaatschappij wil omvormen tot een naamloze vennootschap. In hun ogen is dat, tegenspraak van de regering ten spijt, de eerste stap op weg naar een privatisering.

Publieke opinie

Het 'guerrillaoffensief' van de werknemers van de spoorwegen tegen de regering kan voorlopig op niet veel steun van de publieke opinie rekenen. Maar de spoorbonden hopen dat het tij keert als Macron en co hun hervormingsagenda niet omgooien.

Want niet alleen de werknemers van de SNCF misnoegd over Macrons hang naar verandering. Ook de ambtenaren, de gepensioneerden en de onderwijssector grommen over hervormingsplannen van de president.

Dat poogden ze hem op 22 maart nog duidelijk te maken met verschillende manifestaties in het hele land. Honderdduizenden Fransen - 323.000 volgens de autoriteiten en 500.000 volgens de vakbonden - trokken toen de straat op.

Herfst van 1995

Het protest zette Philippe Martinez, de voorzitter van de grootste Franse vakbond CGT, ertoe aan zijn collega's van andere werknemersorganisaties op te roepen tot een 'gezamenlijke strijd' tegen Macron en co.

36 Stakingsdagen SNCF De Franse spoorbonden zijn van plan tot eind juni twee dagen op vijf te staken, goed voor 36 stakingsdagen in drie maanden.

Mogelijk hoopt hij op een herhaling van het scenario van de herfst van 1995. Toen slaagden miljoenen Fransen erin het land wekenlang lam te leggen uit protest tegen sociale hervormingsplannen van toenmalig premier Alain Juppé.

'De laatste politieke leider die betoogde dat hij niet zou plooien, was Juppé. Hij is uiteindelijk toch geplooid. Morgen is het de beurt aan Macron', maken leden van de CGT zich vandaag al sterk.

Hervorming arbeidswet

Macron en co zijn voorlopig niet al te bezorgd dat dat scenario zich zal herhalen. Ze trekken zich op aan de protestacties die de vakbonden vorig jaar organiseerden om een hervorming van de arbeidswet te torpederen. Die bleken geen groot succes. En de nieuwe arbeidswetgeving kwam er toch.

De vakbonden zijn verzwakt en de extreemlinkse oppositie kan nooit zoveel volk mobiliseren, ook al droomt Jean-Luc Mélenchon daar wel van. Bernard Vivier Directeur Institut Supérieur du Travail.

Ook experts schatten de kans op massale stakingsgolven en een herhaling van het scenario van 1995 niet hoog in. 'De vakbonden zijn verzwakt en de extreemlinkse oppositie kan nooit zoveel volk mobiliseren, ook al droomt (de extreemlinkse politicus, red.) Jean-Luc Mélenchon daar wel van', stelde Bernard Vivier, directeur van het Franse Institut Supérieur du Travail (IST) dat gespecialiseerd is in sociale en vakbondsrelaties, onlangs in een gesprek met de Franse krant Le Figaro.

Ook de studenten hebben volgens hem niet de nodige organisatie- en mobilisatiekracht. 'Bovendien slagen de Franse vakbonden er traditioneel erg moeilijk in hun geschillen opzij te zetten.'