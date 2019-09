Fraude met miljoenen Europese subsidies voor landbouwcampagnes

Het Brussels parket vervolgt acht verdachten voor fraude met 15 miljoen euro aan Europese subsidies. Een Brussels bedrijf kreeg het EU-geld om reclame te maken voor kaas, melk en andere landbouwproducten.

EU Cheese Please! Die slagzin moest Russen en Oekraïners doen watertanden voor Europese kazen zoals de Cypriotische geitenkaas halloumi en de gele kashkavalkazen uit Bulgarije. De Europese reclamecampagne, die liep van 2009 tot 2012, had niet veel om het lijf, behalve een gammele website, wat folders en enkele stands op voedingsbeurzen in Moskou en Kiev. Het budget voor de campagne kon wel tellen: 4,98 miljoen euro. De helft van de EU Cheese Please-miljoenen moest komen van de Europese Commissie.

Aan de kazencampagne hing een geurtje, ontdekte het Brusselse gerecht samen met de Europese antifraudedienst Olaf. Van de eerste financieringsschijf van 1,313 miljoen euro werd liefst 1,2 miljoen zonder enige reden versluisd naar de persoonlijke bankrekening van een Griekse man. Alles werd toegedekt met valse en opgeklopte facturen. Die hadden de verdachten laten uitschrijven door hun eigen schermvennootschappen, met stromannen, die officieel optraden als de leveranciers en de uitvoerders van de kazencampagne.

Agropromotion

De organisator van EU Cheese Please! was een Belgisch bedrijf, Agropromotion. Dat is opgericht in 2007 en heeft een kantoor in de Europese wijk in Brussel. Het bedrijf wordt geleid door een Griekse vrouw die in het Brusselse woont.

Het had amper personeel, maar mocht nog negen andere campagnes opzetten. Dat ging van reclame voor Europese melk (‘EU Milky Way’), eieren (‘Look @ The Egg’) tot schapenvlees (‘European Sheep’). Het bedrijf beloofde de landbouwproducten te promoten in tal van landen, zoals Rusland, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten. Allemaal met Europees geld en budgetten die varieerden van 1,8 tot 5,1 miljoen euro per campagne.

Olaf-speurders deden meer dan 30 controles in Europese lidstaten om te bewijzen dat de campagnes doorgestoken kaart waren om EU-geld op zak te steken. De speurders legden bloot dat facturen waren uitgeschreven voor diensten die helemaal niet of maar deels geleverd werden. Soms met lachwekkend activiteiten, zoals een man die verkleed als een kip wat folders uitdeelde in Griekenland.

Om het EU-geld binnen te halen moesten de verdachten nog andere financierders vinden. In het geval van EU Cheese Please! kwam de helft van de bijna 5 miljoen euro van de Europese Commissie, 30 procent van de betrokken staten Cyprus en Bulgarije, en 20 procent van de Bulgaarse vereniging van zuivelproducenten en de Cypriotische organisatie van veehouders.

Gesnapt door de foto

De verdachten hadden een systeem waarbij ze het geld dat de plaatselijke sectorfederaties moesten investeren zelf leenden in afwachting van het EU-geld. Volgens het gerecht kwam er ook corruptie aan te pas om plaatselijke autoriteiten - de meeste campagnes waren voor Bulgaarse producten - mee in bad te trekken.

Om hem in hun greep te houden fotografeerden de verdachten hoe ze een EU-ambtenaar geld toestopten. Het gerecht heeft die foto gevonden.

Ook een Europese ambtenaar in Brussel zou zijn omgekocht. Om die in hun greep te houden fotografeerden de verdachten hoe ze de ambtenaar een enveloppe met geld toestopten. Dat was geen slimme zet. Het gerecht vond de foto.

Volgens Olaf heeft het directoraat-generaal voor Landbouw van de Europese Commissie in totaal 7,7 miljoen euro aan Europese subsidies onterecht uitgekeerd. Nog 7,3 miljoen euro aan subsidies is tegengehouden. Met een deel van het opgestreken geld kochten de verdachten vastgoed in ons land, onder andere hun kantoor in de Europese wijk. Ook naar rekeningen in Oekraïne en op de Britse Maagdeneilanden is geld versluisd.