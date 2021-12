Gas en kernenergie krijgen straks groen label van EU

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, reed zich de voorbije maanden vast in het dossier van de taxonomie. Dat gaat over een groen label dat investeerders moet overhalen om geld te steken in de economische omslag naar een koolstofvrij Europa in 2050. Europa wilde met die taxonomie wereldwijd de norm zetten voor duurzame investeringen. Voor hernieuwbare energie is het groene label al goedgekeurd. Maar von der Leyen beloofde voor eind dit jaar ook een Delegated Act - een Europees Koninklijk Besluit - over gas en kernenergie als brandstof in de overgangsfase.