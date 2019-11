Geboortehuis van Hitler wordt politiepost

Het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau, in het noorden van Oostenrijk, zal na een jarenlange juridische strijd met de eigenaar worden omgevormd tot een politiepost.

Dat heeft het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag aangekondigd. De regering in Oostenrijk wil met de plannen voorkomen dat het huis waar Adolf Hitler op 20 april 1889 werd geboren verder uitgroeit tot een bedevaartsoord. De 17de-eeuwse woning in het centrum van Braunau-am-Inn, aan de grens met Duitsland, kwam eind 2016 in overheidsbezit nadat het parlement een onteigeningswet had goedgekeurd.