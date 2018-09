Geen EU-bezwaren tegen Luxemburgse fiscale sluiproute McDonald's

Tot die conclusie komt Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Ze opende in 2015 een onderzoek naar de fiscale constructie van McDonald's. Die is illegaal volgens het Europees recht als Luxemburg McDonald's uitzonderlijke voordelen zou hebben gegeven die andere bedrijven in gelijkaardige omstandigheden in Luxemburg niet krijgen. Dat is namelijk arbitraire en daarom illegale staatssteun. Maar dat is dus niet zo in dit geval.